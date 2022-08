O violeiro Trindade (Gabriel Sater) vai partir o coração da mulher de sua vida (foto: Vitor Pollak/Globo)





O romance entre Irma (Camila Morgado) e Trindade (Gabriel Sater) vai desandar nos próximos capítulos de “Pantanal”. Na novela das 21h da Globo, a filha de Mariana (Selma Egrei) descobre que está grávida do peão e revelará a Filó (Dira Paes) que fez os exames necessários.









Trindade dirá a Irma que o encanto entre eles se quebrou e lhe pedirá que o esqueça definitivamente. Como o cramulhão avisou ao músico que não o deixará em paz, ele resolve terminar o relacionamento. Sem saber o motivo do afastamento, Irma fica arrasada.





Mais tarde, Trindade confessará a Tibério (Guito) que será melhor para o filho se ele for embora da fazenda. O peão teme que o herdeiro nasça com os mesmos poderes sobrenaturais dele, homem atormentado, capaz de se comunicar com o diabo.





O violeiro deixará Irma ainda mais devastada ao lhe dizer que precisa ficar fisicamente longe dela e da criança. Depois, desaparecerá misteriosamente.





Se a versão original da história for mantida, Irma deve acabar a novela ao lado de José Lucas (Irandhir Santos). Os dois chegaram a se beijar antes de o rapaz se apaixonar por Juma (Alanis Guillen) e se envolver com Érica (Marcela Fetter).