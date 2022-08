Mineira Priscila Venturim está no 'Programa Eliana' neste domingo (14/8)

Priscila Venturim e o marido, apelidado de Rita, nos estúdios do SBT (foto: Acervo pessoal)





O jornalista Chico Felitti, que comanda os podcasts “A mulher da casa abandonada” e “Além do meme”, costuma dizer que todo mundo que viraliza na internet, uma hora ou outra, acaba aparecendo no “Programa Eliana”, no SBT/Alterosa. Não foi diferente com a mineira Priscila Venturim, que responde pelo perfil @ahorizontina na web.









Priscila, então, investiu no universo on-line, levando para a web a abordagem bem-humorada da vida de casada e de sua mineiridade. O vídeo que lhe deu fama, aliás, foi gravado pelo próprio marido dela no Dia dos Namorados.





No perfil do Instagram, a mineira já ultrapassou 9 milhões de visualizações e soma 340 mil curtidas.





Neste domingo (14/8), Priscila estará no “Programa Eliana”, como convidada do quadro “Famosos da internet”.





“Querem saber o que tem por trás dos vídeos”, conta a “instagrammer” de Mantena, dizendo que o marido também participou da atração.





“Ele nem aparece no vídeo, mas estava me filmando. É a história do casal, então chamaram o meu marido também”, comenta.





Priscila acredita que o desejo de ver temas mais leves em meio ao noticiário que retrata a dura realidade é uma das razões pela qual o público passa a consumir conteúdos como o vídeo dela.





Para a mineira, é essencial valorizar o cotidiano, pois é isso que gera identificação entre o público e as situações mostradas nas redes sociais.





No caso deste vídeo, casais se identificaram com os esquecimentos dele e as reações espontâneas dela. Aliás, Priscila prefere não tornar público o nome do marido. Ela e os fãs o chamam, carinhosamente, de Rita.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

“PROGRAMA ELIANA”

Neste domingo (14/8), às 15h45, no SBT/Alterosa