Estrelada por Mario Cimarro (João) e Danna Garcia (Norma), 'Paixões de gavilanes' será exibida nas tardes do SBT/Alterosa (foto: Telemundo/DIVULGAÇÃO)





“Paixões de gavilanes” é a nova novela do SBT/Alterosa. A trama, inédita na emissora de Silvio Santos, estreia nesta segunda-feira (16/5), às 14h15. Gravado em 4k, o folhetim está no ar atualmente na Telemundo, canal hispânico dos Estados Unidos.





A novela conta a história de João (Mario Cimarro), Oscar (Juan Alfonso Baptista) e Franco Reis (Michel Brown), três irmãos que se fazem passar por peões para se infiltrarem na vida da família Elizondo e poder vingar a morte de sua irmã. Porém, a vingança deixa de ser importante quando os três irmãos da família Reis se apaixonam pelas três irmãs da família Elizondo.





LEIA MAIS

Agora, 20 anos depois, os Reis-Elizondo são forçados a enfrentar novos desafios que ameaçam a família. O assassinato de um professor atinge a família Reis, pois tudo indica que os filhos de João Reis e Norma (Danna Garcia) são os culpados pelo crime. Essa suspeita vai desencadear uma série de problemas que vão colocar à prova as famílias Elizondo e Reis.



As tensões, ao longo de “Paixões de gavilanes”, continuam a crescer com a chegada de um homem poderoso e cruel que não hesitará em fazer o que for preciso para recuperar sua esposa, Rosário Montes (Zharick León), cujo retorno à cidade chamou a atenção de todos. A seguir os principais personagens da trama:





João Reis (Mario Cimarro)

Depois de quase duas décadas, João continua tendo um caráter explosivo embora tenha ganhado maturidade e responsabilidade como pai e esposo. É perdidamente apaixonado por Norma.





Norma (Danna Garcia)

Muito atraente e conserva o encanto da juventude. Inteligente e muito ativa, ela cuida de sua família e das atividades da fazenda, sempre tratando os empregados com muito respeito. Ama seu marido, João, e seus três filhos que protege e tenta entender.





Oscar (Juan Alfonso Baptista)

Intervém exageradamente nos assuntos familiares, principalmente no que se refere a Erick e Leon, seus sobrinhos favoritos. Ele ama os dois como se fossem seus filhos, talvez porque ele e Helena não puderam ter filhos.





Helena (Paola Rey)

Embora seja uma mulher muito equilibrada, para defender sua família, age com valentia.





Franco Reis (Michel Brown)

Tem uma família harmoniosa e um negócio próspero com a venda de cavalos para o exterior. Mas, sem nenhuma explicação, começa a se mostrar frio e distante com seus parentes.





Sara Elizondo (Natasha Klauss)

Trabalhadora que se desdobra pelo bem-estar de seus filhos, André e Gabi, a quem tenta compreender e respeitar. Sofre com distanciamento de seu esposo.





João David Reis (Bernardo Flores)

De caráter forte, é muito parecido com seu pai. É inteligente e não se deixa enganar. Com os empregados é justo e respeitador. Ama profundamente sua família, embora tenha algumas divergências com seus irmãos mais novos.





Erick Reis (Sebastián Osorio)

Bonito, provocador e agressivo. Às vezes, age impulsivamente sem medir as consequências e nada parece comovê-lo. Domina totalmente seu irmão gêmeo e tem inveja de João David.





Leon Reis (Juan Manuel Restrepo)

Ama, respeita e obedece a Erick, embora em algumas ocasiões não concorde com suas decisões. Ele poderia ser uma pessoa melhor se não deixasse se influenciar por Erick.





André Reis (Jerónimo Cantillo)

Culto, alegre, inteligente. Estudou música no exterior e quer ser compositor. Trabalha como diretor artístico e musical dos espetáculos apresentados no Bar Alcalá, de propriedade de Rosário Montes.





Rosário Montes (Zharick León)

Depois de conhecer o mundo graças a seu casamento com o milionário Samuel Caballero, ela volta ao bar disposta a viver intensamente uma grande paixão, mas escolhe a pessoa errada. Sua obsessão por João David a leva a cometer muitos equívocos, como enfrentar sua própria filha.





Gabriela Azevedo (Kristina Lilley)

Dedica sua vida a cuidar da família e da fazenda. Não descuida de sua aparência e muito menos de cuidar de seu pai idoso. Apesar do fracasso de dois casamentos que lhe trouxeram muito sofrimento, não se acostuma a viver só.





Martin Azevedo (Germán Quintero)

Sofre de alguns lapsos de memória devido à sua idade avançada. A cada dia é perceptível que a doença se agrava. Porém, em alguns momentos, tem memória prodigiosa e recorda de fatos do passado com riqueza de detalhes. Apesar do problema de memória, conhece seus bisnetos e tem adoração por eles.