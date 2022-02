Confira curiosidades sobre os bastidores de 'Poliana moça'

Sophia Valverde (Poliana) e Igor Jansen (João) cresceram na vida real e em 'Poliana moça' (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

“Poliana moça”, a continuação de “As aventuras de Poliana”, adaptada por Iris Abravanel, estreia apenas em março no SBT/Alterosa. Mas os bastidores da trama, que retratará os 15 anos de Poliana e os dilemas da adolescência, já estão atraindo a curiosidade do público.









Após assistirem juntos às chamadas da novela, que já estão no ar, os atores compartilharam curiosidades de cenas divertidas e emocionantes que já foram gravadas. Uma delas traz os dois na chuva. Houve também um ensaio de beijo.





Igor e Sophia contaram que nos dois anos em que as gravações foram interrompidas por causa do coronavírus, os atores cresceram tanto que algumas cenas precisaram ser regravadas.





Na segunda fase da novela, João ficará confuso com seus sentimentos em relação a Poliana e pensa em se declarar para a melhor amiga. O tempo passou e os alunos do ensino médio foram para a faculdade. Agora estão todos ansiosos para viver com mais independência, seguindo os sonhos à sua maneira.

SILVIO SANTOS

Atores de “Poliana moça” participarão neste domingo (27/2), a partir das 20h, do quadro “Não erre a letra”, sucesso do “Programa Silvio Santos”.

Patricia Abravanel receberá, além de Sophia e Igor, Duda Pimenta, Enzo Krieger, Bella Chiang e Davi Campolongo.