Valentina Herszage queria ser como a Flávia de 'Quanto mais vida, melhor!'

Valentina Herszage diz que Flávia, sua personagem em 'Quanto mais vida, melhor!', sabe lutar por amor e não se rende ao sofrimento (foto: Paulo Belote/divulgação )





Valentina Herszage descreve Flávia como a alma livre de “Quanto mais vida, melhor!”. Na novela das 19h da Globo, a dançarina quer viver um grande amor antes que termine o prazo de um ano dado a ela pela Morte (A Maia).









“A questão com a morte é interessante, porque a gente, às vezes, entra no modo automático. Minha escolha profissional é uma celebração da vida, que se mistura com isso de não saber o que vai acontecer amanhã. Acredito em outras vidas, que a gente renasce. Se tivesse a segunda chance, viveria à máxima potência, correria com as coisas que quero fazer e traria quem amo para perto”, conta.

SEM AFETO, SEM MÃE



Na trama, Flávia é filha de Juca (Fabio Herford), abandonado pela mulher assim que a menina nasceu. Criada longe da mãe, ela não recebeu afeto da madrasta, Odete (Luciana Paes).





Depois de sobreviver ao acidente aéreo com Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta) e Guilherme, a dançarina encontrou apoio na empresária, em quem vê a figura materna. Mesmo assim, a relação das duas é cheia de altos e baixos.





“Nunca vivi a experiência de quase morte, como a Flávia. Mas na carreira como atriz, passo por uma análise geral a cada trabalho. Sempre penso que a personagem é a mulher que desejo ser. Tem o empoderamento do qual a gente tanto fala. Arte é a via que me faz rever a vida”, confessa.





Em “Quanto mais vida, melhor!”, Valentina voltou a se encontrar com parte do elenco de “Pega pega”. Exibida pela Globo em 2017 e 2018, a novela marcou a estreia da atriz na televisão, como a adolescente Bebeth.





Valentina diz que a troca com Mateus Solano é especial, pois a dupla viveu pai e filha no folhetim de Claudia Souto. Desta vez, foi necessário construir outro tipo de relação.





“Reencontrar Jaffar (Bambirra), (Marcos) Caruso e (Elizabeth) Savala foi maravilhoso. E o Mateus é um capítulo à parte. Sou louca por ele, temos parceria firme. Além de ser um ator que admiro muito, é uma pessoa incrível. Ele foi a minha base tanto em 'Pega pega' quanto agora.”

SENSUALIDADE EABUSOS

Como a edição especial de “Pega pega” foi ao ar antes da estreia de “Quanto mais vida, melhor!”, Valentina sentiu receio que o público confundisse as personagens. Então, trabalhou bem as características que diferenciam Flávia de Bebeth. Como, por exemplo, a sensualidade.





“Uma das questões com as quais tomamos cuidado é que Flávia é uma mulher. Ela é mais velha do que a Bebeth e foi criada na noite, porque faz pole dance na boate. Ou seja, já teve de passar por assédios e abusos”, ressalta.





De acordo com Valentina, Flávia está sempre em movimento. Como a vida foi dura com a dançarina desde cedo, ela não costuma se lamentar por muito tempo. Inclusive, essa é a qualidade que a atriz valoriza na jovem que interpreta.





“Flávia faz loucuras. Como o Mauro (Wilson, autor) fala, ela reage, não se entrega à sofrência. Diferente dela, não sei se já fiz uma grande loucura, mas sou muito apaixonada. Queria ser mais como a Flávia”, revela Valentina Herszage.