Túlio, vivido por Daniel Dantas, é inescrupuloso, trai a mulher e engana o sogro milionário (foto: Fábio Rocha/GLOBO)





Daniel Dantas sabe que não há limites para o inescrupuloso Túlio de “Um lugar ao sol”. Na novela das 21h da Globo, o gosto pelo poder incita o marido de Rebeca (Andrea Beltrão) a cometer crimes. Mesmo com posição privilegiada na rede de supermercados da família dela, o vilão não perde a chance de passar o sogro Santiago (José de Abreu) para trás. E até incluiu Christian/Renato (Cauã Reymond) no esquema de desvio de dinheiro da empresa.









Na trama, Túlio guarda o segredo de Christian, que ocupou o lugar de Renato após a morte do irmão. Com isso, o personagem consegue chantagear o marido de Bárbara (Alinne Moraes). Segundo o intérprete, esse comportamento do antagonista é encorajado por uma sociedade repleta de vícios.





"A gente fala muito mal das pessoas estarem o tempo todo no celular, mas isso é estimulado por uma sociedade em que você tem de sempre produzir imagens ou ideias. Túlio pensa só nele e nas vantagens que pode tirar. Não é o cara que manda no sistema, porém está na borda do poder e tentando abocanhar as migalhas que sobram dos poderosos", analisa Dantas.

AMANTE E CÚMPLICE



Túlio tem o apoio da amante Ruth (Pathy Dejesus). A engenheira é cúmplice nos crimes que o vilão comete. Apesar de trair a esposa, o genro de Santiago não quer o fim definitivo do casamento com Rebeca por temer não herdar a presidência da empresa do sogro.





"Foi um belíssimo encontro com a Pathy (Dejesus). Túlio e Ruth têm, de fato, um afeto que inclui tesão. Mas a relação anda o tempo todo em uma linha muito fina. Dependendo dos interesses, eles podem romper a qualquer momento. Tudo é inseguro. No fundo, os dois sabem que, se bater algo forte fora, podem se largar e ir para onde tenha mais vantagens", avalia o ator.



Gravada integralmente antes de ir ao ar, "Um lugar ao sol" contou com uma série de protocolos sanitários que diferenciaram o processo de fazer uma novela. Daniel relatou que teve até dificuldade de reconhecer em cena as atrizes Fernanda Marques e Brunna Martins, que interpretam Cecília e Bela, respectivamente. Afinal, nos bastidores, elas estavam sempre usando máscaras e Daniel não as conhecia de outros projetos. No entanto, o artista acredita que a nova situação também gerou boas oportunidades para o elenco.





"Foi uma das minhas salvações nesta pandemia: poder voltar a trabalhar. Sinto falta daquele lugar em que a gente entrava para ensaiar. Eu, Andrea (Beltrão), Mariana (Lima) e Marco (Ricca) até conseguimos, mas não foi possível com outros do elenco. Estar com a Andrea foi muito legal, como se tivéssemos nos visto ontem. Não mudou a nossa relação de absoluta confiança pessoal e artística", finaliza.