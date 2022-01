Martín (Marcus Ornellas) e Alice (Mayrín Villanueva) vão enfrentar preconceito por causa da diferença de idade (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)

Estrelada por Alexis Ayala, Mayrín Villanueva e Gaby Spanic, “Se nos deixam” já tem data e hora de estreia no SBT/Alterosa: 17 de janeiro, às 18h15. Novela inédita, a trama mexicana conta a história de Alice Montiel, que acredita ter a vida perfeita ao lado do marido, até descobrir que Sérgio é infiel há anos.









Entretanto, a vida do âncora começa a desmoronar quando Alice (Mayrín Villanueva), sua esposa com quem tem três filhos, descobre uma traição. Ela o flagra na cama com Julieta Lugo (Scarlet Gruber), jornalista que divide a bancada com Sérgio. A jovem promissora é uma das principais estrelas da casa. O escândalo é acompanhado pela mídia.





Por sua vez, Alice também vive com a frustração de nunca ter se tornado uma grande escritora de peças teatrais. Sua vida, durante anos, foi inteiramente dedicada ao marido e aos filhos. Enquanto fazia o papel de esposa perfeita sequer imaginava que Sérgio a traía. A descoberta muda completamente sua vida e ela toma a difícil decisão de pedir o divórcio.





FÚRIA E IMPRENSA MARROM







Separada após 25 anos de casamento, ela começará a reconstruir sua vida. Mesmo sendo uma mulher de sucesso, enfrentará preconceitos e obstáculos, principalmente depois de se apaixonar por um homem muito mais novo do que ela. Martín (Marcus Ornellas) é um famoso produtor e repórter em ascensão que passa a trabalhar justamente com Sérgio Carranza.





Tanto Martín quanto Alice sofrerão preconceitos pela diferença de idade. O casal vai enfrentar a fúria do poderoso apresentador e o sensacionalismo da imprensa marrom.





QUEM É QUEM

Principais personagens de “Se nos deixam”





Sérgio Carranza (Alexis Ayala) – Âncora do maior programa jornalístico do país. É o típico garanhão grisalho, reverenciado pelo público há anos, a maior referência do telejornalismo. A vida dele começa a desmoronar quando sua esposa descobre uma traição.





Alice Montiel (Mayrín Villanueva) – Tem um casamento aparentemente perfeito, mas depois de dedicar toda sua vida para cuidar do marido e dos filhos, descobre que está sendo traída e verá seu mundo desabar. Mesmo sendo uma mulher de sucesso, enfrentará preconceitos e obstáculos durante sua redescoberta, principalmente depois que se apaixonar por um homem muito mais novo que ela.





Martín Guerra (Marcus Ornellas) – Famoso produtor e repórter em ascensão que passa a trabalhar com Sérgio Carranza. Ele é muito mais jovem que Alice e juntos sofrerão preconceitos pela diferença de idade, além de enfrentarem a fúria do todo poderoso apresentador.





Julieta Lugo (Scarlet Gruber) – Jornalista com quem Sérgio divide a bancada do principal telejornal da emissora. Ela é uma das principais estrelas da casa e se torna amante de Sérgio. O escândalo

é acompanhado pela mídia.