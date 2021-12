Gil do Vigor diz que viver na Califórnia o ensina a não ter medo de nada

Gil do Vigor gravou série nos Estados Unidos (foto: Globoplay/reprodução)

"Sou vigoroso. Sento a bunda na cadeira e estudo", avisa Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, protagonista da série documental "Gil na Califórnia", em cartaz no Globoplay.









Atualmente, o pernambucano – que ficou em quarto lugar no “Big brother Brasil” deste ano – faz Ph.D. em economia na Universidade da Califórnia.





O tour por San Francisco, cidade-símbolo da luta em favor da diversidade de gênero, emocionou o ex-BBB. “Senti que é o meu lugar. As bandeiras LGBTQ+ hasteadas, faixa de pedestres como as cores do arco-íris... O arco-íris é um símbolo da relação de Deus com o homem. Representa felicidade, alegria”, comenta.





“Viver na Califórnia me deu o sentimento de que não preciso ter medo de nada. Pude ser quem eu sou. No começo, até fiquei com receio, na retaguarda, esperando que alguém pudesse me desrespeitar. Isso não acontece”, revelou, ao lembrar momentos dolorosos de homofobia que enfrentou no Brasil.