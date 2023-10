Tributo à simplicidade retrata o cotidiano de uma cidade mineira

681

Pico do Boachá, em Raul Soares, faz parte do circuito nacional de voo livre (foto: Elderth Theza/Divulgação)



Dizem que a visão de um mineiro é limitada por serras, morros e barrancos. Então, para enxergar além dos vales e cordilheiras, só é possível de duas formas: subir no topo de um pico ou voar. Para esses, amantes do voo livre que têm asas, o céu não é o limite. Lá do alto quase tocando as nuvens, eles avistam, sobre as montanhas de Minas Gerais, um horizonte amplo e extenso.

Fotógrafo registra um tempo ( já perdido) em que crianças brincavam fora de casas e momentos lúdicos em família (foto: Elderth Theza/Divulgação)

Já que muitos não podem flutuar sobre o mar de montanhas, como a beleza do Pico do Boachá, em Raul Soares, o fotógrafo Elderth Theza registra essa e outra sequência de imagens, a simplicidade da cidade natal. É uma imersão cultural e emocional diante de sua própria e mais original essência, sua gente, sua terra, seu porto entre os mares de morros.

Em sua antiga máquina Singer, Dona Terezinha, a costureira mais antiga da cidade (foto: Elderth Theza/Divulgação)



No centenário de Raul Soares, na Zona da Mata mineira, Elderth Theza faz uma ode aos moradores e paisagens com a exposição ‘SimplesCidade’. A mostra, que será aberta nesta sexta-feira (27/10), é uma oportunidade única para a contemplação das sutilezas que permeiam o cotidiano da cidade mineira em um tributo sincero aos seus habitantes. Ela nos convida a observar, de forma singular, esse recanto dos Boachás ( antigos indígenas que viveram na região), nos instigando a abandonar, ainda que temporariamente, a rotina para enxergar com clareza um povo. É uma jornada que desvenda seu brilho e seus contrastes em meio a uma atmosfera poética que envolve a vida lá vivida.

Meu mundo em preto e branco

Pelas mãos firmes, artesã tece um cesto de bambu (foto: Elderth Theza/Divulgação)



No olhar do fotógrafo, a simplicidade está em tudo. Ao longo de 20 anos, Elderth Theza, motivado pela busca de significados sociais para sua fotografia. A sequência de imagens, em preto e branco da exposição, traz um percurso visual intencionalmente guiado pela simplicidade. O roteiro mescla fotografias produzidas em suas abordagens recentes a outras mais antigas, tiradas em um momento muito especial, produto inaugural de suas experiências visuais,

Os pés calejados de Filipinho, um andarilho de Raul Soares, Hoje com mais de 90 anos, continua com suas andanças pelo município (foto: Elderth Theza/Divulgação)

Há abundância de beleza, de presença e de verdade em todas e todos que reluzem nas cenas captadas. São personagens e cenários, palcos rotineiros de pessoas ilustres de tão simples ou simples de tão ilustres, fotografadas na cidade e nos campos em seus muitos afazeres, não fazeres e afazeres do dia a dia. São amorosos artesãos da vida, flagrados ordenhando, cozinhando, costurando, colhendo, ensinando, caminhando, doando poesia a quem os for capaz de perceber em meio a inúmeras camadas.

Sr. Zé Bilico, morador conhecido da cidade, foi eternizado nesta imagem (foto: Elderth Theza/Divulgação)

Trata-se de uma paisagem sociocultural e ambiental complexa, diversa, um registro do patrimônio material e imaterial vivenciado cotidianamente por pessoas que se sentem, com muita razão, pertencentes e cidadãos desse genuíno lugar. No centenário do município de Raul Soares, SimplesCidade é uma forma de homenagem a seus moradores. “É um convite a observarmos de uma forma singular do povo da cidade, deixando cair, por alguns instantes, o manto da rotina para que possamos ver com nitidez um povo que é feito de águas, de terra e de céu, desvendando seu brilho e seus contrastes em meio à atmosfera poética em que aqui se vive”, admira Elderth Theza



Informações da Exposição:

SimplesCidade - 100 anos de Raul Soares

Local: Espaço Cultural Sicoob de Raul Soares - MG

Data: 27/10 a 10/11

Horários

Segunda à sexta-feira: de 8h às 20h

Sábado: de 9h às 13h





O que visitar em Raul Soares

A poucos quilômetros da cidade, pequenas cachoeiras são prazeres escondidos na cidade mineira (foto: Elderth Theza/Divulgação)



Com uma variedade de atrações naturais e culturais, Raul Soares é um destino imperdível para os visitantes. Uma das principais atrações é a deslumbrante vista do Pico do Boachá, que é perfeito para os amantes de voo livre. O Lago do Emboque também é muito popular, sendo frequentado por banhistas e praticantes de esportes náuticos. Além disso, a zona rural do município possui diversas cachoeiras encantadoras. A cidade também oferece outras opções interessantes, como o Minas Beach , um dos maiores parques aquáticos e centros de entretenimento do Brasil.





O patrimônio histórico está presente principalmente no Centro da cidade, nas praças Dr. Durval Grossi (Praça do Coreto), Pe. José Domingues (Praça da Fonte Luminosa) e na Praça da Cultura (ou Praça da Estação). Essas praças possuem monumentos que representam a memória do povo e carregam traços da história de Raul Soares. Além disso, o Santuário São Sebastião possui vitrais sacros que também são uma parte importante do patrimônio histórico da cidade.