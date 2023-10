Atenção cruzeiristas: temporada de navios no Brasil está chegando

681





Experimentar um cruzeiro marítimo é sentir a brisa do mar, relaxar ao Sol na piscina e aproveitar um ambiente sempre festivo - com shows, drinques e muita diversão. Além disso, tem a oportunidade de visitar vários destinos incríveis em uma única viagem. A próxima temporada de cruzeiros pela costa brasileira e América do Sul, que começa agora em outubro e vai até maio de 2024, com oito navios da MSC Cruzeiros e da Costa Cruzeiros, será a maior dos últimos anos. A expectativa do setor é que essa super temporada gere quase R$4 bilhões na economia do Brasil. Sendo que a primeira embarcação a chegar ao Brasil será o MSC Preziosa já na próxima semana.

Muita badalação vai agitar a temporada de cruzeiros 2023/2024. Serão 7 meses, a maior dos últimos anos, que pretende gerar R$ 4 bi na economia do Brasil (foto: Carlos Altman/EM)



Com quase sete meses de duração, ela será a maior dos últimos anos. Ao todo, serão oito navios que partirão dos portos de Itajaí (SC), Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santos (SP), além do estreante Porto de Paranaguá (PR) e percorrerão por 203 roteiros (crescimento de 10%), com 728 escalas (5% de aumento). As embarcações pertencem às companhias MSC Cruzeiros e Costa Cruzeiros, que oferecem uma variedade de roteiros, incluindo viagens de curta duração, de 3 a 5 noites, e viagens de longa duração, de 7 a 10 noites. Os destinos incluem cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Salvador, Ilhabela e Búzios, e cidades internacionais, como Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este.

Expectativa do setor:

Ilhabela está na rota do gigante Costa Fascinosa. O charmoso navio também fará viagens para Argentina e Uruguai (foto: Carlos Altman/EM)



O aumento da oferta de navios e roteiros, aliado ao retorno da confiança do consumidor, deve impulsionar o crescimento do setor. Segundo a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia Brasil, a expectativa é que a temporada 2023/2024 seja responsável por injetar R$ 3,9 bilhões na economia do país e venha gerar 48 mil empregos. Ao todo, serão 203 roteiros, com dezenas de destinos nacionais, além de 840 mil leitos disponíveis. O setor de cruzeiros marítimos é um importante impulsionador da economia brasileira, gerando empregos e renda em diversos setores, como turismo, comércio e serviços. Com uma variedade de roteiros e preços, há opções para todos os gostos e orçamentos. A Clia também acredita que os navios recebam mais de 800 mil passageiros na super temporada.













MSC Cruzeiros: moderna e sustentável

O pôr do Sol pode ser apreciado enquanto se desfruta de uma jacuzzi a bordo do MSC Seaview (foto: Carlos Altman/EM)







Com uma frota moderna e luxuosa, a MSC proporciona aos seus hóspedes conforto, entretenimento e gastronomia de alta qualidade. Com destinos variados, como Caribe, Mediterrâneo e América do Sul, os cruzeiros da MSC são uma opção perfeita para quem busca diversão, relaxamento e descobertas. Além disso, a MSC Cruzeiros se preocupa com a sustentabilidade e adota medidas para preservar o meio ambiente marinho. Conheça os navios









MSC Grandiosa





Estreante no Brasil, o navio é cheio de instalações tecnológicas. Sua sofisticação, alta tecnologia e sustentabilidade são destaques, com um consumo de energia 28% menor em comparação com outras embarcações da mesma classe. A bordo, os passageiros desfrutam de espetáculos circenses no Carousel Lounge, uma exposição de obras originais do pintor impressionista francês Edgar Degas, restaurantes de renomados chefs, um cassino com máquinas de última geração e um parque aquático com quatro toboáguas. Além disso, todas as cabines contam com a assistência de Zoe, uma assistente virtual ativada por voz. As viagens de cruzeiro no Brasil a bordo do MSC Grandiosa têm duração de sete noites e fazem paradas nos portos de Maceió, Salvador e Búzios, com saída sempre de Santos.









MSC Seaview

Lançado em 2018, o MSC Seaview retorna nesta temporada ao Brasil. A piscina na popa do do navio é uma das sensações do transatlântico (foto: Carlos Altman/EM)

Inaugurado em 2018, ele possui um design inovador que foi inspirado nas regiões de Miami, proporcionando vistas deslumbrantes para o mar em todos os ambientes. Um dos destaques do navio é o átrio de quatro andares com paredes e passarelas de vidro, onde os passageiros podem desfrutar de bares e sessões de música ao vivo. Além disso, o MSC Seaview conta com um parque aquático emocionante, com toboáguas de alta velocidade que se estendem para fora do navio. Os minicruzeiros têm duração de três a quatro noites e partem do Rio de Janeiro, com escalas alternadas em Ilhabela, Ilha Grande e Búzios. Já os itinerários para o Nordeste têm opção de embarque no Rio de Janeiro ou em Salvador e duram de cinco a sete noites, com paradas em Ilha Grande, Búzios, Salvador e Ilhéus.







MSC Lirica





Um navio de médio porte, elegante e moderno. Trazendo o melhor da tradição da MSC, o Lirica tem um design elegante, com muitos toques italianos. Em sua última renovação, ele ganhou um playground aquático, novos clubinhos infantis, com produtos das marcas Chicco® e LEGO®, e um up no MSC Aurea Spa, que exibe várias salas de relaxamento com vista para o mar. Um dos cinco navios da MSC Cruzeiros que vão operar no Brasil em 2023/2024, terá uma abordagem diferente dos outros quatro. Enquanto esses partirão principalmente de Santos e Rio de Janeiro, o MSC Lirica atenderá principalmente os viajantes do Sul, partindo de Itajaí, em Santa Catarina, e também de Paranaguá, litoral do Paraná. Além de itinerários curtos, terá também viagens de sete noites passando por Punta Del Leste, Buenos Aires e Ilhabela.









MSC Preziosa

Já conhecido dos brasileiros, o Preziosa fará minicruzeiros por destinos paradisíacos como Ilhabela, Ilha Grande, Búzios, Balneário Camboriú e Porto Belo (foto: Carlos Altman/EM)



Muito conforto, diversão e boa gastronomia em um navio exuberante. Os andares do navio têm nomes de pedras preciosas, o que já dá uma ideia do tom da decoração, com muito mármore, cristais, estampas e mosaicos, tudo em estilo mediterrâneo. A infraestrutura é impressionante, com um dos maiores toboáguas dos mares, uma discoteca exclusiva para adolescentes, uma ampla área de compras e uma bela piscina de borda infinita. Os viajantes que procuram uma viagem exclusiva e personalizada podem se hospedar no MSC Yacht Club, que é praticamente um iate dentro do navio. Os cruzeiros têm duração de três a cinco noites e partem de Santos, com escalas alternadas em Ilhabela, Ilha Grande, Búzios, Balneário Camboriú e Porto Belo. Já as viagens de sete noites têm como destino Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este.









MSC Armonia









O navio é a combinação perfeita de modernidade com o estilo mediterrâneo tradicional da armadora. Suas áreas emblemáticas incluem o Caffè San Marco, que serve expresso e quitutes italianos, o Restaurante Marco Polo, que oferece cozinha mediterrânea e internacional, e o Teatro La Fenice, casa de espetáculos noturnos. Há ainda um playground molhado cheio de esguichos para crianças, um belo cassino e uma unidade aprimorada do MSC Aurea Spa. As partidas sairão de Santos para cruzeiros pelo Sudeste, com viagens de três e seis noites e têm roteiros variados com paradas em lugares como Ilhabela, Búzios, Ilha Grande, Balneário Camboriú e Porto Belo. Já as viagens de sete noites visitam Montevidéu, Buenos Aires e Punta del Este.





Costa Cruzeiros: queridinha dos brasileiros

Costa Fascinosa retorna ao Brasil e oferece, aos navegantes de primeira viagem, viagens à Argentina e Uruguai (foto: Carlos Altman/EM)







Dos navios desta temporada brasileira, a Costa Cruzeiros é a armadora mais antiga a navegar pelos mares da América do Sul. Desde 1948 ela já navega pela costa brasileira. Também é pioneira no mundo em cruzeiros temáticos combinando atividades físicas e shows exclusivos como: cruzeiro Fitness, Sênior, Bem-Estar e o Dançando a Bordo. Com um serviço de alta qualidade, itinerários diversificados e uma experiência única a bordo, a Costa Cruzeiros é uma excelente opção para quem deseja explorar as belezas do Brasil em grande estilo. Conheça os navios:









Costa Diadema





A bela decoração do navio surpreende, com muitos murais de mosaicos e obras de arte adornando as paredes e tetos - os detalhes chamam a atenção em todos os lugares. Uma viagem a bordo realmente convida a celebrar a dolce vita no estilo italiano: você encontrará uma pizzaria, gelateria, bar de espumantes Ferrari e uma ótima seleção de vinhos italianos nos restaurantes. A área de lazer possui tudo o que se espera de um cruzeiro de alto nível, como piscinas, teatro, cassino, boutiques, academia, quadras poliesportivas e clubinhos infantis, incluindo um tematizado pela Peppa Pig™ e seus amigos.Nesta temporada, o navio realiza viagens de três a 13 noites, partindo de Santos e fazendo escalas principalmente nos portos do Rio de Janeiro, Ilhéus e Salvador (no Réveillon, ele fica ancorado em Copacabana).









Costa Fascinosa





Neste transatlântico, os passageiros vão se sentir como se fossem estrelas de cinema. Desde a entrada principal do navio, a decoração remete a grandes obras do cinema e do teatro: há espaços como o Bar Amarcord, dedicado ao clássico de Federico Fellini. Já a área externa é inspirada em "E o Vento Levou", enquanto o The Millionaire Casino homenageia "Quem Quer Ser um Milionário". Navio-irmão do Costa Favolosa, ele possui uma estrutura similar, com nove piscinas e hidromassagens, o Samsara Spa, teatro, cassino e cabines confortáveis. Nesta temporada, o navio realiza roteiros de sete a nove noites, partindo do Rio de Janeiro e passando por Ilhabela, Balneário Camboriú, Montevidéu, Buenos Aires e Punta del Este.













Costa Favolosa

é um navio incrível com uma atmosfera de contos de fadas. Sua decoração é inspirada em lendas e contos de fadas, como o Piano Bar Camelot, que remete à corte do Rei Arthur, e o cassino El Dorado, que faz referência à mítica cidade de ouro maciço. Os hóspedes podem desfrutar de momentos deslumbrantes em locais como o jardim de inverno do Samsara Spa, o Teatro Hortensia e a pista de dança do Palatino.Na temporada 2023/2024, o Costa Favolosa oferece cruzeiros pela região do Rio da Prata, com embarque em Santos e Itajaí, além de minicruzeiros que passam por Balneário Camboriú, Ilha Grande, Porto belo e Ilhabela.