Comitiva de Curaçao desembarca em Minas para abraçar a mineiridade

681





Em visita ao Mercado Central de BH, jornalista e influencer digital conhecem o artesanato, cheiros e sabores de Minas (foto: Leo Bicalho/Secult)

Composta por autoridades do governo, jornalistas e produtores de conteúdo de Curaçao, a comitiva da ilha caribenha desembarcou em Belo Horizonte no último domingo (27/8) e foi recebida em jantar de boas-vindas no restaurante Turi, em Belo Horizonte. Na manhã dessa segunda-feira, os 15 convidados foram recebidos pelo secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, no Palácio da Liberdade. O encontro deu início à maratona de eventos que a comitiva vai vivenciar, durante uma semana, em Minas Gerais onde vão conhecer o melhor da história e das tradições de do povo mineiro.





O secretário Oliveira ressaltou a importância da cultura para o turismo em Minas Gerais, destacando que quase metade dos visitantes do estado são motivados pela cultura em sua forma ampla, incluindo a culinária, música, patrimônio histórico, danças, cultura popular e tradicional, e a cultura negra. Ele enfatizou que estar em Minas Gerais é uma experiência cultural.





“A cultura é o fundamento do turismo em Minas Gerais. Quase metade das pessoas que vêm ao nosso estado é motivada pela cultura, compreendida em sua forma ampla: a cultura alimentar, a música, o patrimônio histórico, as danças, a cultura popular e tradicional, a cultura negra. Ou seja, estar em Minas Gerais é uma experiência cultural também”, pontuou Oliveira.





A comitiva chegou cinco dias antes da abertura do I Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea – Caipiblue, que homenageia Curaçao em sua primeira edição. O objetivo da viagem era permitir que o grupo tivesse mais tempo para conhecer o estado. A reunião com o secretário faz parte da agenda da press trip em Minas Gerais, que tem como objetivo promover internacionalmente o destino.





Essa iniciativa faz parte do programa Mais Turistas, realizado pelo Governo de Minas em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), com o apoio da companhia Azul Linhas Aéreas. A companhia lançou uma nova rota internacional entre Belo Horizonte e Curaçao em junho, e a chegada da comitiva é resultado dessa nova rota, possibilitando o intercâmbio cultural, turístico e econômico entre Minas Gerais e a ilha caribenha.





O Subsecretário de Turismo, Sérgio de Paula, destaca a aproximação entre Minas Gerais e Curaçao: "É parte do projeto de internacionalização do destino Minas, que vem sendo trabalhado pela Secult desde 2020. Com a nova rota direta da Azul, espera-se resultados positivos nos negócios entre empresários da ilha e de Minas Gerais, já que Curaçao importa uma variedade de produtos e e Minas tem tudo a oferecer".





Maratona por Minas





Os profissionais da imprensa de Curaçao após participaram de uma visita guiada pelas dependências internas e externas do Palácio da Liberdade, o grupo seguiu para o Mercado Central de Belo Horizonte, onde foram apresentados à cozinha clássica mineira, ao artesanato e aos diversos produtos regionais.





O Mercado Central, portanto, foi um dos primeiros pontos escolhidos dessa rota. Para além de Belo Horizonte e dos principais cartões-postais da cidade, como o Circuito Liberdade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha e o Palácio das Mangabeiras, o grupo também conhecerá parte do interior do estado.





Eles visitarão o município de Santa Cruz de Minas, localizado entre São João Del Rei e Tiradentes, celebrado por seus produtos artesanais, e Carrancas, reconhecida como a Terra das Cachoeiras. Antes do retorno à capital, o grupo também conhecerá o Instituto Cultural Inhotim, em Brumadinho.





Imersão na mineiridade





Os destinos selecionados para a promoção de Minas Gerais abrangem desde o clássico até o contemporâneo, com a promessa de muita comida mineira. Na primeira noite em Minas Gerais, a delegação participou de um jantar de boas-vindas no restaurante Turi, onde se encontraram com a equipe da Secult e outros convidados, incluindo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo, e o Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo Souza e Silva, além de jornalistas locais. Este momento permitiu uma aproximação e troca de experiências entre os dois grupos.





A jornalista Nicole Maduro, de Curacao, expressou sua expectativa em conhecer a cultura local: "Desde o início deste voo direto da Azul, estamos recebendo muitas pessoas maravilhosas que nos visitam, e estamos realmente interessados em Minas Gerais. Queremos conhecer vocês, Belo Horizonte, a cultura de vocês e experimentar sua comida e bebida. Ouvimos dizer que esta cidade tem ótima comida e boas bebidas, então além de conhecer a cultura, a história e todas essas pessoas bonitas, também queremos experimentar as delícias culinárias."





Festival Caipiblue





Belo Horizonte sediará o 1º Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea - Caipiblue, cuja abertura ao público está prevista para o dia 1º de setembro. Com realização do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da Fundação Clóvis Salgado, o evento celebrará a criatividade, a história e o legado da cultura alimentar e gastronômica mineira por meio de diversas ações, como simpósio, encontros de negócios, feira com produtos regionais, como café, o queijo e a cachaça, além de experiências gastronômicas, jantares beneficentes e atrações culturais.





Desde junho deste ano, quando foi inaugurado pela Azul Linas Aéreas, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, um novo voo direto para Curaçao, ilha localizada no Caribe, esta tem se tornado mais uma importante porta de entrada para a promoção internacional do destino Minas Gerais.





Durante o evento, a ilha estará representada por sua coquetelaria e pela música. Bartenders renomados de Curaçao virão a Belo Horizonte propor receitas combinando ingredientes mineiros, dentre eles a cachaça e o café, com um toque especial do seu país de origem, criando, assim, novos drinks, como o Caipiblue.





Lançado no dia 8/8 em Curaçao, o Caipiblue, sintetiza o encontro entre as culturas de Minas Gerais e da ilha, a partir da combinação da cachaça com o licor de laranja típico da coquetelaria curaçauense. Essa conexão também será ampliada no simpósio Conversas de Cozinha, no Circuito Liberdade. A importância dos patrimônios históricos em Curaçao e em Minas Gerais como indutores da atividade turística será um dos temas abordados.