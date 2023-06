Casa dos Sonhos de Malibu, inspirada na Barbie, disponível para aluguel

681

Casa dos Sonhos da Barbie em Malibu está de volta no Airbnb (foto: Mattel / Airbnb)

Retornando ao mercado de aluguéis de verão, a 'Casa dos Sonhos de Malibu', na Califórnia, é uma propriedade que recria a célebre mansão da Barbie em tamanho real e está novamente disponível para locação via Airbnb. Este imóvel de três andares, situado à beira-mar na Califórnia, é uma réplica da famosa casa rosa da boneca Barbie.

O anúncio do Airbnb, supostamente criado por Ken, assegura que a casa oferece vistas panorâmicas deslumbrantes. Em uma mensagem de boas-vindas, ele declara: 'Bem-vindo ao meu Kendom! Enquanto a Barbie está ausente, ela me confiou as chaves de sua Casa dos Sonhos de Malibu para este verão, e meu quarto pode ser seu por uma noite'.

Para celebrar o lançamento do filme da Barbie, que chegará aos cinemas no dia 21 de julho, Ken está convidando duas pessoas para se hospedarem na casa, que foi recentemente reformada. A casa possui uma vasta piscina retangular no jardim, rodeada por vegetação, além de dispor de 'equipamentos de cowboy', uma pista de dança a céu aberto e um guarda-roupa repleto de trajes de Ken.

Os hóspedes terão a oportunidade de levar para casa um par de patins e pranchas de surf em tons de amarelo e rosa, itens favoritos de Ken. As reservas estarão disponíveis a partir das 10h (horário de Brasília) do dia 17 de julho, com opções de hospedagem para duas noites, nos dias 21 e 22 de julho, para até dois hóspedes. Importante destacar que os hóspedes serão responsáveis pela viagem até Malibu.