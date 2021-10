Rota de Grutas Lund terá atrações sinalizadas em quatro cidades

Importante atração turística e cultural localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Rota das Grutas Peter Lund terá as riquezas sinalizadas ao longo de quatro cidades mineiras. É o que prevê projeto cujo recurso está assegurado pelo Ministério do Turismo. Serão 124 placas informativas para valorizar mais esse encanto de Minas.

Os municípios contemplados serão Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, na Grande BH; e Sete Lagoas e Cordisburgo, na Região Central do estado. O investimento previsto para a sinalização é de R$ 960 mil e o projeto, que conta com mais de 400 páginas, foi feito pela Associação Circuito Turístico das Grutas – Instância de Governança Regional das Gruta (IGR Grutas).

“Consideramos esta doação da IGR Grutas e dos municípios associados um grande passo na consolidação da parceria da IGR Grutas com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, para o desenvolvimento do território do Circuito das Grutas”, afirmou o secretário Adjunto de Cultura e Turismo Estado de Minas, Bernardo Silviano Brandão.