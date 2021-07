Baía Formosa: essa é a praia de Ítalo Ferreira, medalha de ouro em Tóquio

Ítalo Ferreira é inspiração para a garotada nas ondas de Baía Formosa (foto: Ítalo Ferreira/Reprodução/Instagram)

A ligação com oé algo natural para os nascidos em, cidade de 9 mil habitantes no extremo Leste do Rio Grande do Norte. É aí a terra natal do campeão do surfe nas Olimpíadas de Tóquio, Ítalo Ferreira . Desde pequeno, ele se aventura nas ondas de Baía Formosa, primeiro usando a tampa do isopor, onde o pai armazenava os peixes, como prancha.Um longo caminho, que para ele, aos 27 anos, acaba de levá-lo ao ouro nosno Japão. E uma inspiração também para a garotada que, na pequena cidade potiguar, pode observar de perto as manobras do surfista nas águas - é para lá onde, depois de correr o mundo, Ítalo sempre volta.Baía Formosa está no ranking dos mais belos destinos donordestino. Emoldurada por uma natureza de tirar o fôlego, a região guarda piscinas naturais e algumas das mais belas praias do país. É em uma das praias, de mesmo nome, o reduto de Ítalo Ferreira, paraíso para o surfe e aventureiros em geral, com ondas que são um verdadeiro convite para se jogar no mar.Pelo mapa, Baía Formosa localiza-se a cerca de 94 quilômetros de Natal e a 110 quilomêtros de distância de João Pessoa. Partindo de Natal, o município está depois de Pipa e Barra do Cunhaú, dois lugares badalados no litoral Sul do Rio Grande do Norte.

Para quem quer apenas relaxar, passear de barco ou de buggy, curtir o pôr do sol com a vista privilegiada de um mirante, ou para quem quer aproveitar as altas ondas da região, em 26 quilômetros de praia Baía Formosa tem opções para todos os gostos. Entre as ofertas de hospedagem, uma diversidade de pousadas, que fazem jus ao ambiente tranquilo e à atmosfera contemplativa da cidade.



A praia que ficou famosa por ser a origem de Ítalo Ferreira no surfe, tem um mar de águas claras, orla de areia branca, belas falésias ao redor, uma porção preservada da Mata Atlântica, além das ondas, é claro, que são um de seus principais atrativos. É comum a disputa de pequenos campeonatos, para os mais experientes ou os novatos. Enfim, o lugar ideal para os entusiastas do surfe.