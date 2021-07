Zico 10 Camp é atração do Club Med Rio das Pedras nas férias de julho

Zico 10 Camp chega à sétima temporada no Club Med Rio das Pedras (foto: VTF Rio das Pedras / divulgação)

Rio das Pedras, na Costa Verde do Rio de Janeiro, é considerada a joia da rede de resorts Club Med no Brasil pela sua localização privilegiada entre o mar e a montanha coberta pela Mata Atlântica. Em pleno inverno, o village situado em Mangaratiba-RJ, a 515km de Belo Horizonte, registra temperaturas acima de 30ºC e atrai quem busca atividades ao ar livre, incluindo esportes náuticos como wakeboard e caiaque. Neste mês de julho, uma atração extra para a criançada é o Zico 10 Camp, escola oficial de futebol do ex-craque do Flamengo e da Seleção Brasileira.



Crianças de 6 a 15 são dividas por faixas etária e treinam diariamente em dois períodos (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press)

A unidade, na Costa Verde do Rio de Janeiro, é considerada a joia da rede de resortsno Brasil pela sua localização privilegiada entre oe acoberta pela Mata Atlântica. Em pleno inverno, o village situado em, a 515km de Belo Horizonte, registra temperaturas acima de 30ºC e atrai quem busca atividades ao ar livre, incluindo esportes náuticos como wakeboard e caiaque. Neste mês de julho, uma atração extra para a criançada é o, escola oficial de futebol do ex-craque do Flamengo e da Seleção Brasileira.





janeiro e julho, e está em sua sétima edição. Os treinos vão de quarta a domingo, em dois períodos diários (das 9h às 11h e das 15h às 17h), e são divididos por faixa etária (6 a 7 anos; 8 a 10; 11 a 13; e 14 a 15). As inscrições são gratuitas para os hóspedes do resort. Todos os participantes ganham um certificado.



Próximos períodos de treinos:

14, 15, 16, 17 e 18/7 21, 22, 23, 24 e 25/7 28, 29, 30, 31/7 e 1º/8



Resort dispõe de campos gramados entre o mar e a Mata Atlântica (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press)

A parceria do Club Med com Zico começou em 2018. O Camp ocorre sempre nas férias escolares de, e está em sua sétima edição. Os treinos vão de quarta a domingo, em dois períodos diários (das 9h às 11h e das 15h às 17h), e são divididos por faixa etária (6 a 7 anos; 8 a 10; 11 a 13; e 14 a 15). As inscrições são gratuitas para os hóspedes do resort. Todos os participantes ganham um certificado.28, 29, 30, 31/7 e 1º/8









Thiago Coimbra coordena o Zico 10 Camp e também dá aulas práticas no campo (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press)

Atual diretor esportivo do Kashima Antlers, do Japão, Zico também participa das aulas no Camp quando está de férias no Brasil. Em janeiro passado, por exemplo, ele passou todo o mês no resort e trabalhou com os demais professores.





Thiago Coimbra, filho caçula de Zico e atual presidente da escola de futebol.



Zico 10 Camp tem cinco professores no Club Med (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press)

"Enquanto os pais descansam na estrutura do Club Med, os filhos participam do Camp e conhecem a nossa metodologia. Há trabalhos de aquecimento, técnicos e de correção dos movimentos. A criança fica com a gente quatro horas por dia e, nesse tempo, participa das brincadeiras e, claro, dos jogos, a diversão máxima", explica, filho caçula de Zico e atual presidente da escola de futebol.





A convite do Club Med, a reportagem acompanhou a primeira semana do Camp neste mês de julho. Ao longo das aulas, os professores e os demais integrantes do estafe seguem os protocolos sanitários do resort, com aferição de temperatura, uso de máscara e álcool gel.









Ver galeria . 49 Fotos Fotos do Zico 10 Camp no Club Med Rio das Pedras, em Mangaratiba-RJ (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press )

Com o avanço da vacinação contra a COVID-19 e a redução dos casos da doença, Thiago Coimbra vê esse tipo de atividade esportiva, em ambientes monitorados, como um alento para as crianças nas férias. "Esse é um momento de eles se soltarem, até porque ficaram muito tempo sem fazer esporte, sem brincar com os amigos e ter contato com outras pessoas. Muitos chegam receosos, até como reflexo pelo que viveram nos últimos meses de pandemia, mas logo se soltam e curtem muito".





Criada em 2008, a Escola de Futebol Zico 10 está presente em nove estados, com 22 franquias. Em Minas, há unidades em Juiz de Fora e Pouso Alegre.





Para todos os gostos





Mini Club e no Junior's Club, sempre com supervisão de colaboradores especializados. Na área de 260.000 m², cercada por natureza exuberante, há quadras poliesportivas, de tênis, tênis de praia, vôlei de praia e estande de arco e flecha. O rio que corta o village é o cenário ideal para os passeios de caiaque.



Passeios de caiaque no rio que corta o resort (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press)

Para crianças de 4 a 10 anos e adolescentes de 11 a 17 anos que prefiram outras atividades ou modalidades esportivas, o resort dispõe de uma programação variada noe no, sempre com supervisão de colaboradores especializados. Na área de 260.000 m², cercada por natureza exuberante, há quadras poliesportivas, de tênis, tênis de praia, vôlei de praia e estande de arco e flecha. O rio que corta o village é o cenário ideal para os passeios de caiaque.









Piscina principal do Club Med, próxima aos bares e ao restaurante (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press)

Os adultos ainda têm opções como academia, escola de fitness, hidroginástica, marcha esportiva, sala de ginástica e de cardio-training. Entre as atividades de mais ação destaca-se o wakeboard, com saídas do pier, na praia particular do Club.









Club Med Rio das Pedras foi construído em 1988 entre o mar e a montanha (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press)

O resort tem três piscinas: principal, infantil e calma, esta última afastada da área social. Bares no entorno servem bebidas, drinks e snacks ao longo do dia.





Restaurantes e atrações noturnas









Ver galeria . 42 Fotos Fotos da estrutura do Club Med Rio das Pedras, em Mangaratiba-RJ (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press )

O restaurante principal oferece bufês variados no café, no almoço e no jantar. As refeições são preparadas diante dos hóspedes, dentro do salão, em alas temáticas: churrasco e hamburgueria, peixes e frutos do mar, massas e pizzas, frios, saladas, sopas e caldos, padaria, sorveteria e sobremesas.





Nos espaços dedicados à alimentação, o protocolo do hotel exige dos hóspedes o uso de álcool gel e luvas plásticas. Em qualquer dependência é preciso estar com a máscara de proteção.





restaurante Jangada, com menu à la carte e reserva prévia. As refeições incluem entrada, prato principal e sobremesa.



Restaurante Jangada, à beira do rio e com muito requinte (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press)

Posicionado à beira do rio fica o, com menu à la carte e reserva prévia. As refeições incluem entrada, prato principal e sobremesa.





Todas as noites há programação de shows no teatro do resort. Os bares ficam abertos até a madrugada.





La Réserve





Edifícios do espaço La Réserve tem vista privilegiada para o mar e as montanhas (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press)



Para os hóspedes que queiram mais privacidade e atendimento personalizado, o Club Med Rio das Pedras dispõe do espaço La Réserve, inaugurado em 2016 e com estrutura independente. Três edifícios comportam 33 acomodações, divididas entre suítes e coberturas, todas com vista para o mar. Essa ala do resort funciona sob a chancela 5 Tridentes, a mais alta categoria da rede.



Piscina exclusiva do espaço La Réserve do Club Med Rio das Pedras (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press)



Vista de baixo e das varandas do espaço La Réserve (foto: Bruno Furtado/EM/D. A Press) Para os hóspedes que queiram mais privacidade e atendimento personalizado, o Club Med Rio das Pedras dispõe do espaço, inaugurado em 2016 e com estrutura independente. Três edifícios comportam 33 acomodações, divididas entre suítes e coberturas, todas com vista para o mar. Essa ala do resort funciona sob a chancela 5 Tridentes, a mais alta categoria da rede.









Ver galeria . 43 Fotos Estrutura do espaço La Réserve, no Club Med Rio das Pedras (foto: Bruno Furtado/EM/D A Press )

O La Réserve tem piscina exclusiva, tendas em praia particular, room service, concierge, serviço de SPA "in room" - este com custo extra -, espumante ilimitado e reserva garantida para almoço e jantar no restaurante Jangada ao longo da hospedagem.





Central de Reservas: 4002-2582

Endereço: Rodovia Rio Santos, BR 101 KM 441,5, Mangaratiba-RJ