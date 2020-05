Gol e Faber-Castell criam projeto para incentivar pais e filhos a viajarem sem sair de casa

(foto: Gol / Reprodução)

A companhia aéreae a empresa de materiais de escritóriocriaram um projeto quepara transmitirdurante o período deA ação, criada pela agência Purple Cow, ofereceráde desenho que serão ministradas por artistas parceiros da Faber-Castell. Serão disponibilizados conteúdos divertidos e serão ensinadas novas ferramentas para desenhar.Após assistir às aulas, as crianças poderão enviar suas ilustrações até o fim do mês de julho para o site do projeto. Uma curadoria analisará as imagens, que serão transformadas em “para serem publicadas no mural do site.Segundo as empresas, o intuito do projeto é entreter e estimular as crianças no período derecomendado pela(Organização Mundial da Saúde).Para ter acesso às videoaulas e enviar desenhos, basta acessar o link https://www.colorindoodia.com.br/ * Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram