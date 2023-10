442

Evento esportivo de Xinguara usou temática de redes sociais na edição de 2023 Reprodução/Redes sociais

Todos os anos diversos estudantes da cidade de Xinguara, no sul do Pará, se reúnem para participar dos Jogos Poliesportivos Estudantis de Xinguara, o JOPEX. O evento, que está em sua 26ª edição, movimenta o município e conta com várias apresentações artísticas, mas quem chamou a atenção na web neste ano foi uma aluna que interpretou o fim do Twitter e o início do X.

A diva entregou tudo aqui

Transformação do Falecido Twitter para X #LadyGaga pic.twitter.com/PRa7RL8m59 %u2014 tudodenovo (@mateuseduoli) October 8, 2023







Em um vídeo que está repercutindo na internet desde domingo (8/10), uma garota se apresenta ao som de "Always Remember Us This Way", de Lady Gaga, com vestido e asas de pássaro azuis. Em determinado trecho da música, que fala sobre despedidas e lembranças, a jovem retira as asas e revela outro vestido, sendo este preto com o símbolo do X, antigo Twitter.





A transformação se refere às mudanças do Twitter desde que o empresário Elon Musk o comprou até a maior e mais recente de todas: a troca de nomes. Além da surpresa, o carisma da estudante conquistou não apenas a plateia que estava presente no evento, mas também dos internautas. No próprio X, onde o vídeo foi publicado inicialmente, a postagem alcançou mais de um milhão de visualizações e arrancou vários elogios dos usuários.





“Os detalhes da roupa, a fonte da logo e a gaga no fundo… isto meio que éres a coisa mais randômica e cativante que já vi”, disse um perfil. “E assim como essa rede social, quando ela tava de Twitter estava mil vezes mais baphonica que depois q virou X”, comentou outro. “kkkkkkkkkkkkkk chá de decepção”, brincou outro comparando com um chá revelação.





Realizado anualmente, o JOPEX teve como tema desta edição “Redes Sociais: Um Novo Conceito de Viver em Sociedade”. Além da interpretação do antigo Twitter, outros alunos fizeram performances de cosplays e se fantasiando de influenciadores digitais, como o mineiro Gustavo Tubarão e a paraibana Gkay.

Mudanças no Twitter

Em julho deste ano, a famosa rede do passarinho sofreu uma grande transformação e pegou os usuários de surpresa. Para o desagrado de alguns, a rede social não só teve sua identidade visual modificada - antes um passarinho e atualmente um “X” branco em fundo preto - como seu nome também, para “X”.