Homens invadem conferência de tecnologia para mulheres

442

Em busca de aumentar o número de mulheres no universo da ciência, tecnologia e inovação, foi realizado o evento Grace Hopper Celebration of Women in Computing, no fim de setembro em Orlando, nos Estados Unidos. Mas, o que era para ser um espaço de inclusão feminina em um mercado dominado por homens, acabou se tornando uma invasão masculina.



Diversos perfis nas redes sociais compartilharam a invasão masculina no evento Reprodução / Instagram

Isso porque, conforme relatado por participantes, eles apareceram em massa no evento em busca de uma vaga de emprego na área. Além de palestras, a conferência tinha presença de recrutadores.

Segundo a AnitaB.Org, organização que realiza o evento, essa edição teve um número recorde de pessoas que se identificam como homens. A iniciativa é voltada para profissionais mulheres e pessoas não-binárias. E foi justamente nessa categoria que os homens tentaram se passar no ato de inscrição do evento.

Cullen White, que dirige a ONG, fez um desabafo nas redes sociais. “Alguns de vocês mentiram na hora de se cadastrar. Como fica evidente pela quantidade de currículos que vocês estão entregando, vocês fizeram isso porque pensaram que poderiam vir aqui e tomar espaço e conseguir uma vaga de emprego”, disse, em vídeo.

A instituição ainda apontou que a presença foi permitida por conta de leis federais americanas que impedem discriminação por gênero. Para Cullen, os homens se aproveitaram das entradas com desconto, voltadas para mulheres que “realmente precisavam”. ““Vou ser claro, parem com isso, parem com isso agora mesmo”, pediu.

Os ingressos para a Grace Hopper Celebration of Women in Computing custavam cerca de US$ 1.300. Ao todo, 30 mil pessoas participaram do evento.