Evento reuniu mais de oito mil pessoas para falar sobre negócios digitais Hotmart / divulgação

Segundo o último censo do IBGE, o Brasil tem 214 milhões de habitantes. Destes, 114,7 milhões usam a internet para comprar bens de consumo. O dado é da Hotmart, divulgado durante o FIRE FESTIVAL 2023, que se encerra neste sábado (26/8), do Expominas.

O levantamento realizado pela empresa mostra que, em 2022, mais de 120 milhões de brasileiros fizeram pelo menos uma compra usando o pix. A pesquisa é um alerta para os empreendedores prestarem atenção no mercado digital e as possibilidades dentro da realidade brasileira.

No ano passado, 81% dos habitantes já estavam na internet. E oito a cada dez brasileiros usavam pelo menos uma rede social. A chamada creator economy - ou economia do criador - adota diversas plataformas digitais e redes sociais, utilizando o marketing de conteúdo.

Apesar do potencial, muitos brasileiros ainda não consomem produtos digitais como cursos, e-books, treinamentos e consultorias desses influencers: 20,3 milhões de brasileiros fizeram uma compra do tipo em 2022. É menos de 10% do mercado brasileiro.

A pesquisa mostra ainda que é preciso um olhar mais cuidadoso para as comprar pelo celular, já que, entre os que compraram produtos de forma digital, 77% izeram usando o aparelho móvel.Focado em creator economy e marketing digital, o FIRE FESTIVAL reuniu mais de 100 grandes nomes da área para inspirar e trazer suas experiências para quem quer empreender na área.

Ao todo, o evento reuniu mais de oito mil pessoas. O espaço tinha cinco palcos, com atividades simultâneas, além de estandes e ativações de marca, praça de alimentação e muito espaço para networking. Os participantes também aproveitaram as áreas de lazer, coworking, locais para relaxar e para fazer aquela foto bonita para as redes sociais. Os cenários ajudam a deixar a imersão no mundo do marketing ainda mais criativa.

Otaviano Costa, Mari Palma, Mauricio Duque e Cadu Neiva são alguns palestrantes que compartilharam seus conhecimentos no FIRE neste sábado. Após o fim das palestras, há um momento de confraternização entre os participantes.