430

Veja também: Boca Rosa deixa produtos de lado e foca em comunidade onde cresceu

Quem não conhece uma pessoa que, para tirar uma renda extra ou começar a empreender, começou a vender doces? Bombons, bolos no pote e outras delícias são uma aposta quase certeira para começar a trabalhar por conta própria. De olho nesse público, a jornalista Tábata Romero começou um canal que ensina a fazer e vender doces, com receitas, dicas de embalagem e tendências no ramo.

Tábata Romero já tem algumas receitas inspiradas no Halloween em seu canal do YouTube e prepara mais conteúdo para suas seguidoras Reprodução / Instagram / @tabataromero Com mais 1,5 milhão de seguidores, a youtuber, que participa do FIRE FESTIVAL pela primeira vez, revelou ao Estado de Minas que agora é hora das confeiteiras se prepararem para uma data importante. “A gente tá chegando aí forte com o Halloween, acho que é o terceiro ano que o Brasil está bombando no Halloween. E, este ano, eu acredito demais nessa tendência. É uma data que a gente importou todos os gringos, dos Estados Unidos, principalmente, e muitas das coisas que funcionam nos Estados Unidos funcionam no Brasil. O Mundo dos doces nos Estados Unidos é como se fosse a nossa Páscoa, é a época que eles mais vendem doce, então muitas marcas do estrangeiro mesmo estão vindo para o Brasil apostando nessa grande data para fomentar ainda mais o mercado e vender ainda mais doce”, revela.

Sobre o FIRE FESTIVAL

E se os americanos costumam usar as abóboras no Halloween, por aqui outro produto serve de inspiração para as confeiteiras. “A gente tem utilizado muito marshmallow, que é um produto gringo, americano. A gente tem muitos produtos de marshmallow no Brasil, mas ele é essencialmente é um produto americano e a gente tem adaptado bastante aqui para o nosso país. Então, a gente faz muito fantasminha de marshmallow ou decoração com marshmallow e funciona bastante”, aponta.

Ao todo, mais de 100 palestrantes participam da oitava edição do Fire Festival, evento produzido pela Hotmart. Ao todo, mais de oito mil pessoas devem participar das atividades, que vão até o próximo sábado, no Expominas, em Belo Horizonte.

O espaço é dividido em cinco palcos, com atividades simultâneas, além de estandes e ativações de marca, praça de alimentação e muito espaço para networking. Os participantes também contam com áreas de lazer, coworking, locais para relaxar e para fazer aquela foto bonita para as redes sociais. Esses cenários ajudam a deixar a imersão no mundo do marketing ainda mais criativa.