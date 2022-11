Catar 2022: os polêmicos 'torcedores falsos' usados pelos organizadores em 'esquenta' da Copa

(foto: Reuters)

"A festa da Copa do Mundo já está tomando conta das ruas de Doha!"

Foi assim que o Comitê de Organização e Legado do Catar 2022 comemorou neste fim de semana a chegada da Copa do Mundo, que está marcada para começar no próximo domingo, dia 20 de novembro.

As ruas foram tomadas por batucadas, bandeiras, perucas, chapéus e gritos de torcedores apoiando Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França, Inglaterra, México ou Portugal.

Mas na internet alguns torcedores desses países estão questionando a autenticidade de seus "compatriotas" no Catar. Nas redes sociais, eles comentam que grande parte dos supostos torcedores que aparecem nos vídeos são muito parecidos com pessoas nativas do Oriente Médio.

"Esses rapazes, de que parte da Espanha eles são?", pergunta um usuário do Twitter, mostrando o desfile de torcedores com as cores espanholas tocando cornetas e tambores, sem muito ritmo.

Na avenida Corniche, uma das principais de Doha, supostos torcedores argentinos usavam máscaras de jogadores da seleção.

Alguns poucos entoavam em espanhol o clássico grito de estádio "Vamos, vamos, Argentina!". No entanto, os demais torcedores pareciam apenas tentar acompanhar o grito. "Eles são pagos para serem torcedores de outros países? O que é isso?", pergunta um usuário no Twitter.

A batucada brasileira também esteve presente. Mas o ritmo era bem diferente da batucada brasileira.

França e Inglaterra também estiveram representados no desfile de torcedores nas ruas de Doha.

No caso dos mexicanos, a festa foi diferente.

A Embaixada do México no Catar informou que a comunidade de cidadãos do país se reuniu em um local diferente para comemorar a chegada da Seleção Mexicana.

Os gritos de "México, México!" foram cantados por algumas dezenas de participantes com os clássicos chapéus mexicanos e a bandeira tricolor.

Viajar para a Copa do Mundo este ano pode ser um problema para os torcedores devido aos altos preços, diz Dan Roan, editor de Esportes da BBC.

"Há incerteza sobre a experiência que os torcedores terão no Catar. Apartamentos, quartos de hotel, tendas no deserto, vilas e até quartos em navios de cruzeiro foram disponibilizados. Mas alguns torcedores estão reclamando que as opções de acomodação são limitadas e caras", diz Roan.

Isso poderá ser um obstáculo para a presença de torcedores dos 32 países participantes da Copa do Mundo.

