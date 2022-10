Rivaldo compara derrota de Bolsonaro a revés do Brasil em final de Copa

Rivaldo é bolsonarista declarado e se envolveu muito na campanha do candidato derrotado nas redes sociais (foto: Reprodução/AFP) O ex-meia Rivaldo, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, comparou a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial ao revés do Brasil para a França na final da Copa de 1998.









"Hoje tive uma sensação de tristeza um pouco parecida como a final da copa do 1998 quando perdi de 3 x 0 França, na verdade pior porque eu tinha tanta esperança no futuro dos meus filhos e netos, mas a luta continua e não vamos parar pois muita coisa ainda vai acontecer até o 31/12/2022", escreveu no Instagram.





"Continuarei com muita Fé no Deus que sirvo valeu presidente @jairmessiasbolsonaro e a todos que votaram para um Brasil %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 melhor , não perca a esperança porque Deus está no controle e jamais vai deixar seu povo passar vergonha", concluiu.