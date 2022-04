Os planos do Atlético para os últimos dias de Sávio, vendido ao Grupo City

Aos 18 anos, atacante atleticano está vendido ao Grupo City, mas será aproveitado até junho, segundo a comissão técnica (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO)

Savinho deu os primeiros passos no Atlético em 2018, pelo Sub-14. Daí em diante, a ascensão foi meteórica. Em dois anos, passou por todas as categorias até chegar ao profissional em 2020, aos 16. Agora, vive a expectativa por mais um salto na carreira – desta vez, para fora da Cidade do Galo. Savinho deu os primeiros passos no Atlético em 2018, pelo Sub-14. Daí em diante, a ascensão foi meteórica. Em dois anos, passou por todas as categorias até chegar ao profissional em 2020, aos 16. Agora, vive a expectativa por mais um salto na carreira – desta vez, para fora da Cidade do Galo.





Vendido ao Grupo City por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 32,5 milhões na cotação atual), o garoto completou 18 anos em 10 de abril. A maioridade lhe permite deixar o Brasil para ser jogador de futebol em outro país. E é isso o que o aguarda em junho.

Mas quais são os planos do Atlético para o atacante até lá? Durante a negociação de venda, o técnico Antonio 'Turco' Mohamed preferiu não utilizá-lo na equipe. Foram mais de dois meses (67 dias, mais precisamente) longe dos jogos oficiais. Com a sinalização da permanência até junho, Sávio voltou a jogar na quarta-feira, nos 3 a 0 sobre o Brasiliense pela Copa do Brasil, no Mineirão.





O jovem de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, entrou no segundo tempo da goleada pela partida de ida da terceira fase da competição. Ficou só 19 minutos em campo, mas demonstrou as já conhecidas velocidade e qualidade para driblar. Bastou isso para receber elogios do treinador.





"Havia uma dúvida se ele ficaria até junho ou não. E fica. É uma alternativa a mais que temos. É um jogador jovem, que pode nos dar uma situação diferente. Tem um contra um. Contra uma equipe fechada, ele pode nos dar essa possibilidade de jogar no um contra um de perna trocada. Temos muitas variações", afirmou o Turco, que explicou os planos para os últimos dias de Sávio no clube.





A tendência é que o garoto siga como reserva, condição que o acompanha desde que subiu para o profissional, em 2020, sob o comando de Jorge Sampaoli. Desde a estreia, o canhoto fez 24 partidas (só sete como titular) e não marcou gol.





Mohamed quer que Sávio volte a ser opção para romper defesas fechadas. "Teve 15 minutos (19, contra o Brasiliense) e dá para ver a qualidade individual que tem. Então, seguramente, terá minutos. Em algum jogo em que nós necessitemos abrir alguma defesa, vai jogar. Não tive problema com ele, porque ainda é um jovem que somente quer jogar futebol, quer jogar bola, nada mais", disse.





A próxima chance de Sávio pode ser amanhã, quando o Atlético recebe o Coritiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h, no Independência. O alvinegro tem 6 pontos e disputa a liderança com o Corinthians, com a mesma pontuação.





TITULARES A partida do fim de semana deve marcar o retorno de Hulk ao comando do ataque. Ele participou do treinamento de ontem, na Cidade do Galo. O camisa 7 ficou de fora dos últimos dois jogos por causa do nascimento da filha Zaya, nos Estados Unidos, e está de novo à disposição.





Hulk foi a campo no CT, enquanto os titulares na vitória da quarta fizeram trabalhos regenerativos nas dependências internas. Além dele, outros titulares devem retornar, como o lateral-direito Mariano, os zagueiros Nathan Silva e Junior Alonso, os meio-campistas Jair e Nacho Fernández, poupados diante do Brasiliense.





Atleticana

• Libertadores na Alterosa

Na ponta do Grupo D da Copa Libertadores, com 4 pontos, Independiente del Valle e Atlético se enfrentam na terça-feira, às 21h30, no Estádio Banco Guayaquil, na região metropolitana de Quito, no Equador. A partida terá transmissão exclusiva do SBT/Alterosa para Minas Gerais na TV aberta. Antes de a bola rolar, às 21h15, começa a cobertura. A partida vale a liderança da chave – nos critérios de desempate, o time equatoriano está à frente.