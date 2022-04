Hulk marca dois gols e esmaga de novo

Hulk chegou aos 13 gols em 11 partidas nesta temporada, se consolidando como o principal goleador do Brasil (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Hulk, sempre ele. Quando o Atlético entra em campo, é quase certo que seu camisa 7 vai surpreender o público com gols ou lances de habilidade e maestria. Na estreia alvinegra no Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do país na última temporada voltou a fazer a diferença com dois belos gols, garantindo o importante triunfo dos atuais campeões nacionais sobre o Internacional por 2 a 0, diante de mais de 37 mil pagantes no Mineirão.





O atacante de 35 anos chegou aos 13 gols em 11 jogos em 2022, se firmando como principal goleador do Brasil. No Gigante da Pampulha, foram 11 bolas na rede somente neste ano, que ajudam a consolidá-lo como o maior artilheiro do estádio desde a reabertura pós-reforma, com 36. Nos últimos 28 jogos pelo Galo, desde o ano passado, o camisa 7 marcou 28 vezes.





O cartão de visitas do Atlético no Brasileiro teve dois lances de Hulk que lembraram os momentos épicos da temporada passada. “No primeiro gol, foi um pouco mais fácil, pois estávamos descansados. Foi um lance em que pensei rápido. Eu queria ter jogado por cima do goleiro, mas ele fechou o ângulo. Na hora, consegui uma reação rápida para concluir o lance com o gol. No segundo, a perna já estava pesada, mas concluí a jogada com um grande gol. Dedico à Massa que nos apoia demais”, disse o jogador.





Ele afirma que todo o grupo está mobilizado para manter o ritmo intenso em 2022: “Vamos jogar grandes competições e precisamos abdicar de várias coisas. Neste ano, estou focando ainda mais. Não só eu, mas todos os companheiros. Sabíamos o quanto era importante começar bem a temporada. Conseguimos dois títulos importantes e começar o Brasileiro assim é muito bom. É um dos campeonatos mais disputados do mundo e dos mais difíceis de ganhar. Mais difícil ainda é continuar vencendo”.





Ao longo da semana, o técnico Antonio Mohamed já havia destacado que era essencial estrear com triunfo sobre o Inter, mesmo diante do desgaste físico do grupo. Depois de superar o Tolima por 2 a 0, na Colômbia, na estreia na Copa Libertadores, a delegação encarou três horas de viagem de ônibus de Ibagué a Bogotá e, em seguida, mais seis horas de voo até Belo Horizonte. Os jogadores trabalharam com bola apenas no sábado.





“Tivemos um jogo muito intenso na Colômbia, com muitas horas de viagem. Não conseguimos trabalhar muito e tivemos de fazer muitas mudanças, pois seria um jogo corrido contra o Internacional. Queríamos pressionar muito no primeiro tempo, porque sabíamos que o ritmo iria cair no segundo. Tivemos chances de matar o jogo, mas não concretizamos. Subimos a marcação no segundo tempo e vencemos bem”, comentou Mohamed, que fez seis alterações em relação à formação que começara o jogo na Colômbia – entraram Guga, Nathan, Otávio, Ademir, Sasha e Keno.





Para o treinador, a meta é que a equipe mantenha o ritmo forte em todas as partidas, o que Cuca já defendia no ano passado. Nesse sentido, ele prevê novas trocas nos próximos jogos: “Nossa única intenção é que a equipe mantenha essa intensidade, independentemente do adversário. Temos um grupo muito numeroso e pode jogar qualquer um. As mudanças não são surpresas, pois precisamos dessa intensidade”.





CLÁSSICO O Atlético esquece agora momentaneamente o Brasileiro em busca do planejamento de manter os 100% de aproveitamento na Libertadores. O próximo adversário será o América, quarta-feira, às 21h, no Mineirão, pela segunda rodada.















Atlético 2 x 0 Internacional

Atlético Everson; Guga, Nathan, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Otávio (Jair 19 do 2º), Ademir (Savarino 19 do 2º) e Keno (Vargas 34 do 2º); Sasha (Zaracho 12 do 2º) e Hulk Técnico: Antonio Mohamed Internacional Daniel; Bustos, Bruno Méndez (Caio Vidal 43 do 2º), Kaique Rocha e Liziero (Boschilia 34 do 2º); Gabriel, Edenílson, Maurício (Alemão 21 do 2º), Taison e Carlos de Pena; Wesley Moraes (Mercado, intervalo) Técnico: Alexander Medina 1ª rodada do Brasileiro Estádio: Mineirão Gols: Hulk 9 do 1º e 47 do 2º Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) Cartão amarelo: Gabriel, Nathan, Guilherme Arana, Carlos de Pena e Mercado Pagantes: 37.531 Renda: R$1.233.070,13 Próximos jogos: Athletico-PR (f), Coritiba (c) e Goiás (f)









Jogadores como o lateral-direito Mariano, o volante Jair e o armador Nacho devem reaparecer entre os titulares. No outro meio de semana, o Galo já tem prevista a estreia na Copa do Brasil, contra o Brasiliense, novamente em Belo Horizonte – o jogo não foi agendado para o Mineirão, pois o estádio vai receber um show sertanejo no dia 23 e precisaria de tempo para montar as estruturas.