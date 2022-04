Atlético anuncia venda de Dylan Borrero para time norte-americano

Borrero agora é jogador do New England Revolution (foto: Pedro Souza/Atlético)

O Atlético anunciou na manhã desta sexta-feira (22) a venda do meio-campista colombiano Dylan Borrero para o New England Revolution, dos Estados Unidos da América. O Galo não divulgou os valores envolvidos na negociação.

O clube deve receber cerca de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) pela venda e ainda ficará com 20% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos.





Dylan Borrero tem 20 anos e atuou com a camisa do Galo em 47 jogos, com três gols marcados. Ele estreou pelo time alvinegro em 2 de fevereiro de 2020, no empate por 1 a 1 com o Tombense, pelo Campeonato Mineiro daquele ano.

Na atual temporada, Dylan fez 11 apresentações, marcou um gol e deu duas assistências. Em dois anos no clube, o jogador conquistou um tricampeonato estadual, a Copa do Brasil de 2021, o Campeonato Brasileiro de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2022.

Quando chegou ao Galo, Borrero tinha 18 anos e era apontado como uma das grandes promessas do futebol colombiano. A compra dos direitos ao Independiente Santa Fe, da Colômbia, foi fechada por 1 milhão de euros (à época R$ 4,2 milhões).

Por atraso de algumas parcelas, o clube mineiro foi acionado na Fifa. Ao todo, a aquisição do colombiano custou aos cofres atleticanos R$ 5,19 milhões, já incluindo juros.





Nas redes sociais, Dylan já se despediu do clube. "Hoje me despeço do Galo. O clube que mudou a minha história e a da minha família, meu eterno agradecimento ao Clube Atlético Mineiro. Adeus, Galo!", escreveu o jovem.