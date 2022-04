Cruzeiro: Zé Ivaldo explica negociação e diz que não chega para ser herói

Zé Ivaldo foi emprestado pelo Athletico até o fim da temporada (foto: Reprodução/Cruzeiro)

Na coletiva de apresentação, o zagueiro Zé Ivaldo disse que não 'pensou duas vezes' quando recebeu o convite do Cruzeiro . Emprestado pelo Athletico-PR, o defensor destacou que não chegou ao clube para ser uma estrela, mas sim para ajudar todo o elenco no processo de reconstrução da Raposa, agora sob o comando de Ronaldo Fenômeno, dono de 90% das ações da SAF celeste

"Estou feliz, foi um convite muito especial para mim, não pensei duas vezes. Espero que seja um ano abençoado não só para mim, mas para todos os companheiros. É o que falei na apresentação com os meu companheiros: não vim para ser herói nem estrela, vim para ajudar a colocar o Cruzeiro no seu devido lugar, que é na Série A", disse.





Zé Ivaldo já estreou com a camisa do Cruzeiro na derrota do time celeste para o Remo, por 2 a 1, no Baenão, em Belém-PA, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

"Fiquei feliz pela estreia, estava ansioso. Não foi o resultado positivo que a gente queria, mas estamos trabalhando todos juntos. Agora é esquecer a Copa do Brasil, porque no sábado temos um jogo muito importante", frisou.

O Cruzeiro encara o Tombense, neste sábado (23), às 19h, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela terceira rodada da Série B.





"Começamos mal, mas no segundo jogo vencemos e, agora, temos um jogo difícil. Temos tudo para chegar lá e trazer os três pontos, isso é o mais importante. Nosso objetivo é ir lá e ganhar", destacou o defensor.