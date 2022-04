Cruzeiro empata com Tombense e perde chance de virar vice-líder da Série B

Rômulo cometeu pênalti infantil em Ciel, que abriu o placar para o Tombense (foto: foto: Tombense/Divulgação )





Com gol salvador de pênalti aos 42' do segundo tempo, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Tombense, na noite deste sábado (23), e evitou nova derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Eduardo Brock foi o responsável pela cobrança.









Com o resultado, o Cruzeiro alcança quatro pontos na tabela e cai para a 10ª colocação. O Tombense, por sua vez, é o novo 13º lugar da tabela com três.





Na próxima rodada, o Cruzeiro retorna ao Mineirão, local do duelo diante do Londrina, na terça-feira (26), às 21h30. Os ingressos para a partida já estão à venda desde a manhã deste sábado. O Tombense, por sua vez, vai até Goiânia para enfrentar o Vila Nova, no estádio Oba, às 20h30 da mesma terça-feira.





O jogo





O Cruzeiro fez mais um primeiro tempo ruim neste sábado. Embora sem a bola tenha conseguido restringir os espaços do Tombense, com marcação bem justa, o time de Paulo Pezzolano cometeu muitos erros técnicos nos 45 minutos iniciais. Especialmente no último terço do campo, setor em que não conseguiu construir nenhuma jogada de perigo com troca de passes.





As únicas oportunidades do Cruzeiro foram em finalizações de média distância. Aos 36', com Jajá, e aos 38', com Rafael Santos. O goleiro Felipe Garcia precisou mostrar trabalho nas duas ocasiões. O Tombense, que adotou estratégia reativa, respondeu em bom contra-ataque aos 45', quando Ciel recebeu livre na área e tocou por cobertura na saída de Rafael Cabral. A bola subiu demais e saiu pela linha de fundo.





Na volta do intervalo, a estratégia dos donos da casa funcionou. Em novo contra-ataque, muito bem construído por Ciel, o próprio atacante foi tocado dentro da área de forma infantil por Rômulo. O árbitro Rodolpho Toski marcou pênalti, convertido pelo camisa 99 aos 12'. 1 a 0. Cinco minutos depois, Ciel teve ótima chance ao ganhar dividida de Oliveira, mas isolou na finalização.





A partida seguiu em ritmo lento, sem construção de chances claras, até os 38'. Rodolfo recebeu na área e foi tocado por Manoel. Com auxílio do VAR, depois de cinco minutos de verificação, Rodolpho Toski marcou o pênalti. Eduardo Brock, que entrou no segundo tempo, bateu forte e converteu. 1 a 1.





TOMBENSE 1X1 CRUZEIRO





Tombense

Felipe Garcia; David, Jordan, Roger Carvalho e Manoel; Joseph, Zé Ricardo (Ítalo Henrique) e Igor (Jean Lucas); Everton (Gabriel Henrique), Keké e Ciel. Técnico: Hemerson Maria





Cruzeiro

Rafael Cabral; Rômulo (Eduardo Brock), Oliveira, Zé Ivaldo e Rafael Santos; Miticov (Adriano), Neto Moura (Waguininho) e João Paulo (Leonardo Pais); Luvannor (Daniel Jr), Jajá e Rodolfo. Técnico: Paulo Pezzolano





Gols: Ciel (aos 12'2ºT); Eduardo Brock (aos 42'2ºT)

Cartões amarelos: Neto Moura (Cruzeiro); Igor (Tombense)





Motivo: 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG

Data e horário: 23 de abril de 2022 (sábado), às 19h

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)