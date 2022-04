Cruzeiro divulga relacionados para encarar o Tombense

Pezzolano relacionou reforços para o jogo contra o Tombense (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO)

Com as presenças do meia Leonardo Pais e do atacante Luvannor, o Cruzeiro divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Tombense, neste sábado (23), às 19h, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela terceira rodada da Série B.Pais e Luvannor podem fazer suas estreias com a camisa celeste. Eles foram regularizados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e anunciados na segunda-feira (18). O técnico Paulo Pezzolano ainda conta com os retornos do zagueiro Eduardo Brock, que cumpriu suspensão na Copa do Brasil, e do volante Neto Moura, que estreou na vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, mas não pôde jogar contra o Remo por já ter defendido o Mirassol na competição mata-mata.Os meio-campistas Felipe Machado, Marco Antônio e Fernando Canesin e o atacante Edu estão no departamento médico e não foram relacionados. Presentes na viagem para Belém-PA, onde o Cruzeiro perdeu para o Remo, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Matheus Bidu, o volante Pedro Castro e os meias Jhosefer e Marcelinho não apareceram na relação para o duelo em Muriaé. O Cruzeiro realizou o último treino em Belo Horizonte nesta quinta-feira (21) e seguiu viagem para a Zona da Mata.O time celeste está na 8ª posição da Série B, com três pontos. Uma vitória pode colocar a Raposa no G4, dependendo de uma combinação de resultados. O Tombense é o 10º, com 2 pontos.Goleiros: Rafael Cabral e Gabriel Mesquita

Laterais-direitos: Rômulo e Geovane

Lateral-esquerdo: Rafael Santos

Zagueiros: Oliveira, Wagner Leonardo, Eduardo Brock e Zé Ivaldo

Volantes: Adriano, Miticov, Neto Moura e Willian Oliveira

Meias: Daniel, Leonardo Pais e João Paulo

Atacantes: Jajá, Luvannor, Rodolfo, Vitor Leque e Waguininho