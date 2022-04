Cruzeiro: Problema na linha de frente celeste

Pezzolano precisa recompor o atacante cruzeirense já para a partida contra o Remo, em Belém, nesta terça-feira à noite (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro - 7//22)





O Cruzeiro lida com a perda dos jogadores responsáveis por quase metade dos gols em 2022. Artilheiro do time no ano – balançou a rede 11 vezes em 14 partidas –, Edu sofreu lesão muscular na coxa direita e ficará em tratamento por tempo não informado pelo departamento médico. Já Vitor Roque, que balançou a rede seis vezes em 11 jogos, se transferiu para o Athletico-PR por R$ 24 milhões, valor correspondente à cláusula indenizatória esportiva.

É nesse cenário de busca por novos atacantes que o técnico Paulo Pezzolano terá de armar o Cruzeiro para o jogo de amanhã, contra o Remo, às 21h30, no estádio Baenão, em Belém-PA, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.





Os números mostram o tamanho do desafio do treinador uruguaio. Os 17 gols marcados por Edu/Vitor Roque correspondem a nada menos que 48,5% dos 35 assinalados pela equipe na temporada. O terceiro da lista não é atacante: João Paulo, armador, autor de quatro gols – três de pênalti e um em chute de fora da área.





Na sequência, aparece Thiago, que nem está mais na Toca. Ele foi vendido em fevereiro ao Ludogorets, da Bulgária, por US$ 700 mil (R$ 3,6 milhões). Deixou o Cruzeiro com três gols em oito apresentações, contando Campeonato Mineiro e Copa do Brasil.





Para o jogo contra o Remo, o comandante celeste tem como opções para a linha de frente Waguininho, Vitor Leque, Daniel, Rodolfo e Jajá.

Rodolfo estreou pelo Cruzeiro na vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, terça-feira, no Mineirão, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda não balançou a rede, mas passou perto: aos 44min do primeiro tempo, recebeu assistência de Edu, e o chute desviado no defensor adversário bateu na trave esquerda.





Por sua vez, Jajá, atacante de beirada, veio por empréstimo do Athletico-PR (assim como o zagueiro Zé Ivaldo) em compensação à transferência de Vitor Roque.





Os demais atletas já estavam no grupo da Raposa: Waguininho disputou 14 partidas, com um gol e uma assistência; Daniel anotou dois tentos em 11 jogos; e Vitor Leque contribuiu com um passe para gol em oito presenças.





O clube ainda aguarda as inscrições no Boletim Informativo Diário da CBF de Rafael Silva, ex-Wuhan Zall, da China; Leonardo Pais, ex-Montevideo Wanderers, do Uruguai; e Henrique Luvannor, ex-Al Taawon, da Arábia Saudita.





Depois de enfrentar o Remo pela Copa do Brasil, o Cruzeiro volta a se concentrar na Série B, na qual medirá forças com o Tombense, às 19h de sábado, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais, pela terceira rodada.





RENOVAÇÕES O diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, mostrou otimismo na renovação dos contratos do zagueiro Eduardo Brock e do meio-campista Adriano. Segundo ele, as conversas estão caminhando para um estágio semelhante ao do lateral-direito Geovane e do lateral-esquerdo Rafael Santos, que estenderam o vínculo até 2025 e 2024, respectivamente.





Eduardo Brock, de 30 anos, tem contrato com o Cruzeiro até maio e já manifestou a vontade de permanecer na Toca. Em 2022, ele disputou 15 partidas e marcou um gol – em cobrança de falta na vitória por 2 a 0 sobre o Athletic, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Em 2021, participou de 32 jogos e anotou dois gols.





Já Adriano, de 22 anos, possui vínculo até dezembro de 2022. Desde que subiu ao time principal, em 2020, esteve em campo 79 vezes, com dois gols. Vários treinadores destacaram sua qualidade na saída de bola e nos passes verticais, mas ele tem sido reserva com Pezzolano em meio à preferência por Willian Oliveira e Canesin.