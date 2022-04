Com 100%, Cruzeiro enfrenta o 'carrasco' Remo e tenta abrir vantagem

Mais experiente do time, Rômulo terá a missão de liderar a Raposa em Belém: equipe pode ter novidades hoje (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO - 29/3/21 )





O Cruzeiro tenta manter a campanha 100% na Copa do Brasil no confronto com o Remo, às 21h30 de hoje, no Estádio Baenão, em Belém-PA, pela ida da terceira fase. A equipe treinada pelo uruguaio Paulo Pezzolano lidará com a ausência de Edu, artilheiro do elenco em 2022 com 11 gols em 14 jogos, que sofreu lesão na coxa direita e está em tratamento no departamento médico.





Edu teve papel importante nas duas vitórias da Raposa na competição. No primeiro jogo, ele abriu o placar em finalização de cabeça na goleada por 5 a 0 sobre o Sergipe, no Estádio Batistão, em Aracaju, em 23 de fevereiro. Três semanas adiante, em 16 de março, balançou a rede duas vezes no triunfo por 3 a 0 em cima do Tuntum, no Estádio Rafael Seabra, em Tuntum, no Maranhão.



Sem Edu, Pezzolano apostará em um jogador com histórico de artilheiro no torneio. Trata-se de Rodolfo, que marcou seis vezes em 12 partidas em 2020 e ajudou o América a alcançar as semifinais – foi eliminado pelo Palmeiras após passar por Santos-AP, Operário-PR, Ferroviária-SP, Ponte Preta, Corinthians e Internacional. O atacante, emprestado ao Cruzeiro até dezembro, lamentou apenas a circunstância ao substituir o xodó da torcida.





“A gente fica triste pela lesão do Edu, pois é um cara que vem decidindo os jogos para nós. Mas tenho certeza de que entrarei e darei meu máximo para conseguirmos a vitória”, disse Rodolfo, que acertou uma bola na trave na terça-feira, contra o Brusque, no Mineirão, pela segunda rodada da Série B. A Raposa venceu por 1 a 0 – gol marcado justamente por Edu.





Pezzolano pode promover novidades na equipe, casos do zagueiro Zé Ivaldo e do atacante Jajá, cedidos pelo Athletico. O desafio do técnico é montar uma formação competitiva que coloque fim a um tabu de mais de 42 anos ante o Remo. A última vitória ocorreu em 10 de outubro de 1979, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro: 3 a 0. De lá pra cá, a equipe paraense venceu cinco duelos e empatou dois.





Entre os triunfos do Remo, destaque para a goleada por 5 a 1, no Mineirão, em 13 de novembro de 1994, pelo Brasileiro. O técnico Cuca, à época meio-campista do Leão, marcou um dos gols – os outros quatro foram do ponta-direita Helinho. Na Série B de 2021, o Cruzeiro perdeu tanto no Baenão, em Belém, por 1 a 0, quanto no Independência, em Belo Horizonte, por 3 a 1.





TERCEIRONA Rebaixado à Série C em 2021 após terminar a B em 17º, com 43 pontos, o Remo iniciou bem a temporada 2022 ao conquistar o Campeonato Paraense na final contra o rival, Paysandu. A campanha foi de seis triunfos, seis empates e duas derrotas em 14 jogos. Na Terceira Divisão, o time dirigido por Paulo Bonamigo fez 2 a 1 no Vitória, na estreia, e perdeu por 1 a 0 para o Manaus, na segunda rodada.





REMO X CRUZEIRO





REMO

Vinícius; Ricardo Luiz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulo Curuá e Marciel (Felipe Gedoz); Bruno Alves, Ronald e Brenner

Técnico: Paulo Bonamigo



CRUZEIRO

Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Wagner Leonardo (Zé Ivaldo) e Rafael Santos; Willian Oliveira, Miticov (Pedro Castro) e João Paulo; Jajá, Waguininho e Rodolfo

Técnico: Paulo Pezzolano



Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Estádio: Baenão

Horário: 21h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)







Estrelada Mais dois reforços



Depois do atacante Henrique Luvannor, de 31 anos, que fez carreira na Europa e esteve por último no Al Taawon, da Arábia Saudita, o Cruzeiro anunciou ontem também a contratação do meia Leonardo Pais, de 27 anos. Ele vem do Montevideo Wanderers, do Uruguai, seu país de origem. Ambos tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e ganham condições para estrear contra o Tombense, às 19h de sábado, pela terceira rodada da Série B. TV: Amazon Prime









O elenco do Leão tem atletas que atuaram no futebol mineiro, casos do lateral-esquerdo Leonan, ex-Atlético, e dos meio-campistas Anderson Uchôa e Marciel, ex-Cruzeiro. No cenário nacional, os jogadores mais conhecidos são o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás e Vitória; e o atacante Brenner, ex-Juventude, Internacional e Botafogo.