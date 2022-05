Edu, com 11 tentativas (dois gols), é o recordista do Cruzeiro em finalizações (foto: Staff Images/Cruzeiro/divulgação )





O Cruzeiro vem mostrando para a sua torcida que o início promissor na Série B, com 10 pontos em cinco rodadas, é fruto de um estilo de jogo ofensivo que o técnico Paulo Pezzolano aos poucos tenta encaixar.













Plataformas de estatísticas apontam a liderança do clube mineiro na competição em fundamentos importantes como passe, posse de bola e finalizações.





O SofaScore coloca a equipe com a maior média de posse de bola da Série B: 63,4%. Completam o "top 5" Sport, 55,4%; CRB, 55,3%; CSA, 53,5%; e Operário, 53,4%.





Mesmo no jogo em que perdeu para o Bahia por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada, o Cruzeiro ficou mais tempo com a bola: 62% a 38%.





No duelo seguinte, o time azul obteve 60% na vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, no Mineirão. Depois, estabeleceu o recorde de 72% no empate por 1 a 1 com o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé.





Nos triunfos consecutivos diante de Londrina (1 a 0) e Chapecoense (2 a 0), a Raposa alcançou, respectivamente, 63% e 60%, conforme o Sofascore.





Por ser predominante na posse de bola, o Cruzeiro naturalmente é o recordista em passes. O Footstats contabiliza uma média de 425 acertos e 40 erros por jogo, totalizando 91,3% de aproveitamento.





Em números absolutos, o Cruzeiro trocou 2.126 passes em cinco jogos, acima de Sport (1.773), Vila Nova (1.685), Grêmio (1.578) e Operário (1.476).





Nas finalizações, também com base nos dados do Footstats, o Cruzeiro detém o recorde geral (75), acima de Grêmio (74), Bahia (74), Brusque (73) e Londrina (67). Edu, com 11 tentativas (dois gols), é o destaque celeste.





O Cruzeiro pretende manter esse domínio no jogo contra o Grêmio, às 16h de domingo, 8 de maio, pela sexta rodada da Série B. O adversário lidera a classificação, também com 10 pontos e saldo de gols superior.





A partida deverá acontecer no Independência, em Belo Horizonte, pois o Mineirão estará fechado para a montagem da estrutura do show da banda Metallica, no dia 12.