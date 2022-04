Cruzeiro 'seca' rivais para se manter no grupo que garante acesso

Luvannor garantiu o 1 a 0 com gol no segundo tempo: conclusão da rodada definirá posição da equipe celeste (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)





O Cruzeiro entrou provisoriamente no G-4 da Série B ao vencer ontem o Londrina por 1 a 0, no Mineirão, pela quarta rodada da Série B. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Luvannor, aos 20 minutos do segundo tempo. Ele recebeu assistência do artilheiro Edu após o goleiro Matheus Nogueira vacilar na saída de bola dentro da pequena área.





O resultado fez a Raposa alcançar o quarto lugar, com 7 pontos – três a menos que o líder, Bahia (10), e a um de Chapecoense e Sport, segundo e terceiro colocados (8). Para seguir no pelotão de elite, a equipe celeste torce hoje por empate entre Operário-PR e Grêmio, seca o Criciúma, que visita o Guarani, e também a Ponte Preta, que encara o Vasco, fora.

O técnico Paulo Pezzolano optou por alterar o esquema tático do Cruzeiro do 4-3-3 para o 3-4-3. O escolhido para sair foi Rômulo, criticado por cometer um pênalti no empate por 1 a 1 com o Tombense, no sábado, em Muriaé. No lugar dele, o comandante escalou o uruguaio Leonardo Pais, além de manter Rafael Santos na esquerda. O trio de zaga teve Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock, enquanto o meio-campo contou com Willian Oliveira e Neto Moura. Luvannor, Jajá e Rodolfo começaram no ataque.





A Raposa dominou as ações no primeiro tempo e chegou a contabilizar 70% de posse de bola, de acordo com o SofaScore. No entanto, faltou tranquilidade na definição das jogadas. O atacante Rodolfo, por exemplo, finalizou algumas vezes em cima da defesa adversária, enquanto Rafael Santos, bastante acionado na ponta esquerda, insistiu nos cruzamentos da intermediária e chegou a levar bronca de Pezzolano em razão das falhas.





Quem assustou na etapa inicial foi o Londrina. Após “cochilo” de Rafael Santos, Gabriel Santos escapou pela direita, acelerou a passada em direção à meta cruzeirense e acabou derrubado por Eduardo Brock, que tomou cartão amarelo. Na cobrança da falta, Caprini soltou a bomba de pé esquerdo, e Rafael Cabral mostrou tempo de reação ao espalmar a bola à linha de fundo.





Diante da dificuldade do setor ofensivo, os torcedores celestes pediram a entrada de Edu, que, recuperado de lesão na coxa direita, estava no banco de reservas. Pezzolano recorreu inicialmente a Daniel, que entrou em campo no segundo tempo e fez ótima jogada aos 6 minutos: livrou-se da marcação de João Paulo e chutou com força de fora da área no travessão.





Aos 12 minutos, Luvannor tentou driblar dois defensores do Londrina e caiu na grande área pedindo pênalti. O árbitro Douglas Schwengber da Silva interpretou o lance como simulação e deu cartão amarelo ao camisa 90. No lance seguinte, o Londrina encaixou um contragolpe e marcou com Douglas Coutinho. Para a sorte do time da casa, o árbitro de vídeo Rodrigo D’Alonso Ferreira apontou impedimento de Caprini, responsável pela assistência.





SUSTO Os cruzeirenses presentes ao Mineirão comemoraram o lance anulado do adversário como se fosse um gol da própria equipe. E isso inflamou os atletas celestes, que intensificaram a busca para tirar o placar do zero. Aos 15 minutos, Eduardo Brock usou uma de suas principais virtudes, o chute forte de longa distância, e exigiu grande defesa de Matheus Nogueira.