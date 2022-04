Coluna do Nicola: listei 50 jogadores que ficam sem contrato em 2022

Jorge Nicola: listei 50 jogadores que ficam sem contrato em 2022 (foto: Jorge Nicola/Superesportes )

Acabaram as desculpas para os dirigentes de times brasileiros que precisam de reforços, mas estão sem dinheiro. Abaixo, uma lista com 50 jogadores cujos contratos terminam em dezembro. Ou seja, todos já podem assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho, para se mudar de graça após a virada do ano.

A relação conta com veteranos, jovens, jogadores de seleção, outros com Copa do Mundo no currículo... Seria possível, por exemplo, montar a seguinte equipe: Diego Alves; Mariano, Geromel, Kannemann e Filipe Luís; Diego Ribas, Scarpa e Lucas Lima; Luciano, Diego Souza e Vitinho.

GOLEIROS



Diego Alves - 36 anos - Flamengo

Douglas Friedrich - 33 - Avaí

Marcelo Lomba - 35 - Palmeiras

João Ricardo - 33 - Ceará

Danilo Fernandes - 34 - Bahia





LATERAIS-DIREITOS



Rafinha - 36 - São Paulo

Isla - 33 - Flamengo

Rodinei - 30 - Flamengo

Mariano - 35 - Atlético

Auro - 26 -Santos

Madson - 30 - Santos

Igor Vinícius - 25 - São Paulo





ZAGUEIROS



Geromel - 36 - Grêmio

Kannemann - 31 - Grêmio

David Luiz - 35 - Flamengo

Kanu - 25 - Botafogo

Miranda - 37 - São Paulo

Diego Costa - 22 - São Paulo

Igor Rabello - 26 - Atlético

Luiz Otávio - 29 - Bahia

Diego Godín - 36 - Atlético

Titi - 34 - Fortaleza

Walce - 23 - São Paulo

Rodrigo Moledo - 34 - Inter

Luccas Claro - 30 - Fluminense

Gabriel Mercado - 35 - Inter

Réver - 37 - Atlético





LATERAL-ESQUERDO



Filipe Luís - 36 - Flamengo

Reinaldo - 32 - São Paulo

Juninho Capixaba - 24 - Fortaleza

Fábio Santos - 36 - Corinthians





MEIO-CAMPISTAS



Yago Felipe - 27 - Fluminense

Rodrigo Dourado - 27 - Inter

Camacho - 32 - Santos

Zé Ricardo - 26 - América

Diego Ribas - 37 - Flamengo

Scarpa - 28 - Palmeiras

Lucas Lima - 31 - Fortaleza

Rodriguinho - 34 - Cuiabá

Nenê - 40 - Vasco

Valdivia - 27 - Cuiabá

Boschilia - 26 - Inter

Lucas Crispim - 28 - Fortaleza





ATACANTES



Luciano - 28 - São Paulo

Diego Souza - 36 - Grêmio

Rodallega - 36 - Bahia

Elkeson - 32 - Grêmio

Vitinho - 28 - Flamengo

Toró - 22 - São Paulo

Eder-A-35-São Paulo

Contratações em julho



Se o problema do seu time for mais emergencial, essa lista será mais útil. É que os brasileiros abaixo só têm contrato até o meio do ano e poderiam virar reforços quando da reabertura da janela de transferências, em 18 de julho.





Os laterais Daniel Alves, do Barcelona, e Marcelo, do Real Madrid, além do volante Fernandinho, do Manchester City, são os mais famosos da relação.

No meio, ainda estão disponíveis Bruno Henrique (ex-Palmeiras e Corinthians) e Lucas Leiva, atualmente na Lazio.

Os zagueiros Jemerson, do Metz; e Juan Jesus, do Napoli, e os atacantes Deyverson, do Palmeiras, e Danilo Pereira, do Ajax, têm seus contratos terminando no meio do ano.