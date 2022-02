Cruzeiro: Ronaldo fala sobre patrocínios e promete novidades

Ronaldo prometeu novidades em relação aos patrocínios (foto: XP/Divulgação )





Sócio-majoritário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo prometeu novidades sobre patrocinadores, em reposta a um torcedor durante a sua última live, na Twitch.tv. De acordo com o Fenômeno, há muitos empresários querendo participar desse novo projeto celeste.









"A gente está negociando as novas cotas da camisa, e a gente está bem próximo de fechar uma novidade bem bacana que a gente vai trazer, estamos nos finalmentes. Na verdade, tem muita gente bacana querendo entrar no projeto novo do Cruzeiro, a gente está vendo as melhores opções para fechar o melhor projeto", disse.





Ronaldo e sua equipe assumiram o Cruzeiro em dezembro do ano passado. Nos primeiros meses, o trabalho tem sido hercúleo em relação às dívidas do clube, que atingem R$ 1 bilhão. "No momento, estamos no processo de análise do clube: entender o tamanho do buraco, da dívida, entender os credores, enfim, muita coisa por entender ainda", disse Ronaldo, em coletiva em janeiro.





Paralelamente, Ronaldo nomeou Paulo André para exercer função estratégica no futebol, que agora também tem a figura de Pedro Martins na direção da pasta. Mais um ano na Série B não está nos planos da nova direção.





Além disso, a área de marketing também é vista como estratégica para que o Cruzeiro consiga se recuperar dessa grande crise. E isso passa necessariamente por novos acordos comerciais, que, segundo Ronaldo, devem ser revelados em pouco tempo.