Marquinhos avalia que América 'sobressaiu tecnicamente' diante do Cruzeiro

"Um grande jogo, né? Digno de um clássico, em que o América soube ter o comportamento mental e tático, e sobressaiu tecnicamente. A partir do momento que ficamos com um a mais então, ficou mais evidente ainda. Pela postura que voltamos para o segundo tempo, melhores até organizados. Muitas das vezes, as equipes não sabem jogar com um a mais, mas não foi isso que aconteceu. Jogamos melhores posicionados e tivemos total controle das ações do jogo, podendo até ter saído com um placar maior", afirmou.





Em seguida, o treinador discordou da avaliação de que a Raposa teria sido superior ao Coelho nos instantes iniciais do duelo. O profissional disse ver como 'natural' um maior ímpeto dos mandantes em clássicos.





"Primeiro, nós estávamos jogando fora de casa, com a presença da torcida adversária em grande número. É natural que eles se lançassem à frente. Num clássico, quem joga em casa tem essa postura mais ofensiva - isso é natural. Mas eu não vejo que nós tivemos uma postura defensiva. Acho que estava um jogo muito igual até a expulsão. Um jogo truncado, tático, estudado, e é claro que a expulsão torna-se um fator determinante", pontuou.





O próximo compromisso do Coelho no Estadual será às 19h30 do sábado (5), diante do Athletic. A partida, válida pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro, será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

