Cruzeiro: Pezzolano pede mais 'profundidade' aos jogadores de armação

O técnico Pezzolano quer que o trio de armação celeste se movimente mais para a frente (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro/Divulgação)







A estratégia do Cruzeiro em escalar um trio de armadores na partida contra a Caldense, no sábado, não trouxe os resultados esperados pelo técnico Paulo Pezzolano. Marco Antônio, João Paulo e Giovanni tiveram dificuldades para criar no primeiro tempo e o time celeste praticamente não levou perigo à meta da Veterana, que fez 1 a 0 com o atacante João Diogo, aos 12 minutos. Para o jogo de quarta-feira contra o Democrata, o técnico não contará com Giovanni e Mateus Silva.

A mudança de postura da Raposa no jogo contra a Caldense começou a partir de uma alteração tática: Pezzolano tirou Marco Antônio, colocou Rafael Santos e adiantou Matheus Bidu para a ponta. Com isso, a equipe passou a atacar predominantemente pelos lados e encontrou a saída para a retranca adversária por meio de passes no rumo da linha de fundo e em cruzamentos.





Uma tabela entre Rafael e Bidu deu origem ao gol de empate, aos 28 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta de Giovanni. A virada veio aos 51 minutos, quando João Paulo bateu escanteio, Maicon escorou de cabeça e Edu ajeitou na coxa antes de soltar a bomba de pé direito.





Mas como a dobradinha entre laterais impactou positivamente no rendimento celeste na partida? Segundo Paulo Pezzolano, Rafael Santos e Bidu conseguiram dar “profundidade” à equipe, diferentemente do ocorrido nos primeiros 45 minutos com João Paulo, Giovanni e Marco Antônio. O treinador uruguaio quer que o trio se movimente mais dentro de campo.





“Coloquei os três para pegar mais a bola, pois são jogadores de qualidade para dar passes. Mas eles precisam entender mais que pegar a bola às vezes não é só no pé, e sim tocando em velocidade para a frente. Se eles fizerem isso, terei jogadores de qualidade e profundidade. Mas se eles não fizerem a movimentação sem a bola para a frente, não tenho profundidade. Foi o que passamos no primeiro tempo”.





Pezzolano admitiu que o posicionamento da Caldense na marcação e o próprio gramado do estádio Ronaldo Junqueira – de qualidade inferior ao do Mineirão e Independência – prejudicaram a proposta de toque de bola com agilidade do Cruzeiro. Mesmo assim, ele espera que nos próximos duelos os jogadores consigam se adaptar às ideias.





“Vi que temos de melhorar. Eles podem jogar juntos, mas precisam fazer a movimentação para frente. Se começarem a fazer a movimentação para frente no espaço atrás do lateral, do zagueiro e do volante, acho que podem jogar juntos. Vamos seguir trabalhando, melhorando tudo isso e ver se podem jogar todos juntos ou alguns. Estamos trabalhando para isso”.





Para encarar o Democrata na quarta-feira, às 19h30, no Mineirão, o Cruzeiro não terá Giovanni, expulso na vitória sobre a Caldense, e Mateus Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, poderá contar com Waguininho, de volta após cumprir suspensão. A Raposa soma três vitórias e um revés no estadual, com 75% de aproveitamento.





ESTRELADAS

Ingressos

O Cruzeiro foca as atenções para o duelo contra o Democrata-GV, às 19h30 de quarta-feira, no Mineirão, pela quinta rodada. A venda de ingressos começou na manhã de ontem, exclusivamente para os sócios, e será aberta ao público em geral amanhã. Há condições especiais para os torcedores que aderiram ao Sócio 5 Estrelas antes de 20 de janeiro. Eles entrarão no estádio fazendo o check-in no aplicativo, ganharão um tíquete adicional e poderão adquirir outros com desconto. O preço cheio estabelecido pelo Cruzeiro para os setores amarelo superior e inferior na venda avulsa é de R$ 80. O clube oferece meia-entrada solidária para os torcedores que doarem 1 kg de alimento ou um produto de limpeza. A contribuição precisa ser entregue no clube do Barro Preto até o dia seguinte da partida e não deve ser levada ao estádio. Já a Minas Arena ficará responsável pela comercialização do setor vermelho inferior – R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) –, além do Mineirão Tribuna (R$ 160/R$ 80), Camarote Brahma (R$ 250/R$ 125) e Camarote Vermelho (R$ 260/R$ 130). O site FutebolCard é a plataforma para a aquisição dos ingressos de quem não é sócio-torcedor.





Protocolos

Os cruzeirenses que forem ao Mineirão terão de mostrar o cartão da vacinação completa contra COVID-19 e o exame RT-PCR ou teste rápido de antígeno realizado até 72 horas antes de a bola rolar. O clube fechou parceria com o Laboratório Integral para que os sócios paguem R$ 55 no teste. A obrigatoriedade da comprovação do resultado negativo foi imposta pela Prefeitura de Belo Horizonte em eventos com mais de 500 pessoas.