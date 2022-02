Em primeiro grande teste, Cruzeiro e América duelam no retorno ao Mineirão

Cruzeiro, de Pezzolano, e América, de Marquinhos Santos, duelam nesta quarta-feira, às 21h, no Mineirão (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro e João Zebral/América)









Cruzeiro





Dentro de campo, a expectativa é por mais novidades no Cruzeiro. O técnico Paulo Pezzolano aproveitou as duas primeiras rodadas do Estadual para 'rodar' o elenco. Diante do América, ele deverá seguir com algumas experiências. O zagueiro Maicon e o volante Pedro Castro, recuperados da COVID-19, poderão estrear com a camisa celeste.





Outro que aguarda uma oportunidade é o lateral-esquerdo Matheus Bidu. Se os três forem confirmados na equipe, Pezzolano poderia dar descanso a Mateus Silva, Filipe Machado e Rafael Santos, que participaram como titulares dos dois primeiros jogos do Cruzeiro na temporada - vitórias sobre URT (3 a 0) e Athletic (1 a 0).





Entre as baixas, está o atacante Vitor Leque, que deixou a última partida chorando por uma pancada recebida no tornozelo direito. O jovem apareceu no dia seguinte com muletas e bota ortopédica, mas os exames não apontaram nenhuma lesão importante. Seu retorno aos gramados ainda depende do alívio das dores.





"Sabemos que o jogo é muito importante, temos que saber o que o América faz, arrumar algumas coisas. Mas dou muita importância para o que a gente faz. Se nós estamos bem, damos intensidade, com muita precisão para jogar a bola e com dedicação, será um jogo bom para nós", analisou Pezzolano.





América

Além dos três pontos e a oportunidade de testar seu grupo antes da Copa Libertadores, o América defenderá nesta quarta um excelente retrospecto positivo contra o Cruzeiro. Nos últimos três anos de Estadual, o Coelho venceu três duelos e empatou um de quatro jogos disputados (83,3% de aproveitamento). Em 2021, o alviverde triunfou em todas as oportunidades em que os times rivalizaram.





Para conseguir mais um resultado, o técnico Marquinhos Santos deve manter a base da temporada passada com o acréscimo de algumas contratações. O zagueiro Germán Conti e o atacante Índio Ramirez, contratados para este ano, são cotados para estrear com a camisa do América.





São ausências certas para a partida contra a Raposa, o zagueiro Gabriel Gomes, com lesão no adutor da coxa direita, o meia Matheusinho, que testou positivo para COVID-19 e adiou a chegada a Belo Horizonte, e os atacantes Rodolfo, com entorse no tornozelo esquerdo e Kawê, com luxação no ombro direito.





"Sempre quando há clássico a gente, querendo ou não, se motiva mais. Isso é natural porque são os grandes jogos. Os atletas querem jogar os grandes jogos, querem fazer parte disso. Mentalmente estamos mais preparados para esse tipo de jogo", projetou Zé Ricardo, que briga por uma vaga no time desta quarta.





CRUZEIRO X AMÉRICA





Cruzeiro

Rafael Cabral; Rômulo (Gabriel Dias), Maicon, Sidnei e Rafael Santos (Matheus Bidu); Filipe Machado (Adriano), Pedro Castro e João Paulo; Bruno José, Waguininho e Edu (Thiago).

Técnico: Paulo Pezzolano





América

Jori; Patric, Conti, Éder e Marlon; Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho e Alê; Índio Ramírez (Everaldo), Felipe Azevedo e Wellington Paulista. Técnico: Marquinhos Santos





Motivo: 3ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 2 de fevereiro de 2022 (quarta-feira), às 21h30

Árbitro: Ricardo Marques RIbeiro

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente

No primeiro grande teste da temporada para ambos, Cruzeiro e América duelam nesta quarta-feira, às 21h30, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida ainda marcará o reencontro dos clubes com o Mineirão, que não pôde receber os duelos iniciais do Estadual em função do compromisso da Seleção Brasileira contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.