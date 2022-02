Aquecimento para a final

Técnico Antonio 'El Turco' Mohamed talvez tenha Godín como uma das novidades no fim de semana, no Mineirão (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS) O time alternativo do Atlético mostrou força no Campeonato Mineiro ao golear o Uberlândia por 4 a 0, na quarta-feira (2/2), no Parque do Sabiá, mas os principais jogadores precisam ganhar ritmo de jogo e voltarão a campo no domingo (6/2), quando a equipe recebe o Patrocinense, às 11h, no Mineirão, pela quarta rodada. Além disso, há a possibilidade de estreia do zagueiro Godín, uma das principais contratações do clube para 2022.





“No fim de semana, vão jogar os que jogaram no sábado passado. Então, já vão ter (disputado) dois jogos em duas semanas. Depois, vão ter mais outros. Vão chegar ao jogo com o Flamengo com 300 minutos, três partidas e um pouco mais”, afirmou o técnico Antonio 'El Turco' Mohamed, que usou o time principal na segunda rodada, sábado, quando o alvinegro goleou o Tombense por 3 a 0, no Independência, e deve fazê-lo novamente no clássico com o América, em 12 de fevereiro.





Já a equipe considerada reserva atuou na estreia, o empate por 1 a 1 com o Villa Nova, em Nova Lima, e no jogo em Uberlândia. E ainda haverá dois duelos antes da decisão com o rubro-negro carioca: URT, quarta-feira, em Patos de Minas; e Athletic, em 15 de fevereiro, no Mineirão.





“Nosso planejamento é que todos os jogadores possam chegar com a mesma quantidade de minutos ao dia 20, contra o Flamengo, para que todos tenham a mesma carga de trabalho”, explicou o treinador, que vem dando chance a todos os atletas.





Uma das exceções pode ser exatamente Godín. Contratado neste ano para o lugar de Junior Alonso, ele mal chegou à Cidade do Galo e teve de viajar para servir à Seleção Uruguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar’2022.





Ele se reapresentou ontem e agora depende dos resultados das avaliações a que será submetido pela comissão técnica para saber se poderá jogar. Como estava em atividade no Cagliari-ITA antes de chegar ao Galo e atuou nas duas partidas da Celeste Olímpica, está com ritmo e bem fisicamente.





Porém, também terá de passar pelo crivo de El Turco, que tem dado chances a dois outros contratados neste início de ano. Ademir foi titular contra o Villa Nova e contra o Tombense e entrou durante a partida com o Uberlândia. Já o também atacante Fábio Gomes jogou os 90 minutos tanto contra o Leão do Bonfim quanto diante do Verdão, mas não ficou nem no banco contra o time de Tombos.





Recuperados





Além de Godín, ainda não estrearam o volante Allan e o atacante Keno, pois ficaram afastados em função de testarem positivo para a COVID-19. O mesmo vale para o atacante Sávio, que ainda busca mais espaço no profissional. Eles retornaram aos treinamentos e estão à disposição da comissão técnica.





Já o atacante Vargas voltou da Seleção Chilena com contusão no joelho esquerdo e permanece em tratamento. Não há previsão para ele voltar aos trabalhos e, consequentemente, aos jogos.





Quem está animado para a sequência da temporada é o também atacante Eduardo Sasha, autor do gol que abriu o caminho para a goleada do Galo na quarta-feira. “Espaço todos terão de buscar. Claro que alguns saem um pouco na frente, mas o professor deixou bem claro que o tratamento vai ser igual para todos, para quem está chegando, quem já está há muito tempo, quem estiver em um melhor momento”, disse o jogador, que diz estar feliz no clube, mas não descarta sair, desde que seja algo bom para todas as partes.