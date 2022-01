América: Zagueiro é o que não falta no time

Maidana, de 25 anos, ex-Atlético, foi anunciado como quarto reforço desta temporada para a zaga do Coelho (foto: INSTAGRAM/AMÉRICA )



O América anunciou a contratação de mais um zagueiro: Iago Maidana, de 25 anos. Ele é o quarto nome para a posição confirmado pela equipe para a temporada 2022. Antes dele, o Coelho concretizou as chegadas do argentino Germán Conti, ex-Bahia, de Éder, ex-Atlético-GO, e de Gabriel Gomes, ex-Inter de Minas.



O contrato entre o jogador e clube mineiro será válido até o fim de 2023. Para acertar com o alviverde, o defensor rescindiu seus direitos econômicos ligados ao rival, Atlético. Ele atuou pelo Galo entre 2018 e 2020, disputou 45 jogos e marcou um gol. Depois, foi emprestado ao Sport, clube em que ficou até julho de 2021. Foram 55 partidas e oito gols.





Após deixar o Sport, Maidana foi emprestado pelo Atlético ao Gil Vicente. No clube português, o defensor teve poucas oportunidades: entrou em campo apenas duas vezes, ambas pela Taça de Portugal.





O setor era um dos mais carentes no CT Lanna Drumond. Titular em 2021, a dupla Eduardo Bauermann e Ricardo Silva não teve vínculos renovados com alviverde para este ano. Bauermann, foi oficializado como reforço do Santos. Além deles, outro que deixou o Coelho em dezembro foi Anderson.





A estreia americana nesta temporada será em 26 de janeiro, pelo Campeonato Mineiro, visitando a Caldense, no Ronaldão, em Poços de Caldas. Além da zaga, outros reforços são o atacante Everaldo e o meia Índio Ramírez.

MAIS DISPUTAS

Paralelamente ao Estadual, o time disputará a Copa Libertadores, sua primeira competição internacional na história. Enfrentará na estreia o Guaraní, do Paraguai, ainda na fase de mata-matas. O duelo de abertura será em 23 de fevereiro, no Independência. Já a decisão da vaga ocorrerá em 2 de março, em Assunção.





Se superar os paraguaios, o Coelho terá Universitario (Peru), Barcelona (Equador) ou Montevideo City Torque (Uruguai) como adversário. Passando por esse segundo rival, se classificaria à etapa de grupos do torneio, que já tem como representantes brasileiros Atlético, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Bragantino, Corinthians e Athletico. Como o América, o Fluminense disputará também a fase preliminar.