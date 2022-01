Ex-zagueiro celeste na mira do América

O América pode anunciar em breve mais um reforço para a temporada de 2022. O setor em pauta é a defesa. O zagueiro Leo, ex-Cruzeiro, está na mira e fará exames no Coelho na próxima semana. Sem atuar desde 2020, ele está sob avaliação do técnico Marquinhos Santos e da diretoria.

O objetivo é ter um grupo encorpado na temporada, especialmente por causa da disputa da Copa Libertadores, pela primeira vez na história, e Leo se encaixa nesse perfil por ser experiente. Com o Cruzeiro, ele faturou duas Copas do Brasil, em 2017 e 2018; dois Brasileiros, em 2013 e 2014; e quatro Campeonatos Mineiros, 2011, 2014, 2018 e 2019.





A questão que paira no CT Lanna Drumond é se o jogador teria condições de aguentar uma temporada tão puxada como a que se desenha para o América. Léo não atua desde setembro de 2020. Seu último jogo com a camisa celeste foi diante do CSA, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na derrota por 3 a 1. Aos 33 anos, ele tem convivido com lesões no joelho.