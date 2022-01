América começa recomposição para o ataque

Everaldo, velocista que joga pelas extremas e atuou pelo Sport em 2021, foi anunciado como novo reforço do América (foto: INSTAGRAM/AMÉRICA)



Com o desafio de se reforçar para a disputa da Copa Libertadores, o América anunciou ontem mais uma contratação. O atacante Everaldo, que pertence ao Corinthians e estava emprestado ao Sport, chega ao Coelho por empréstimo até o fim de 2022 com opção de compra. Os valores da negociação não foram divulgados pelos clubes.



Com o desafio de se reforçar para a disputa da Copa Libertadores, o América anunciou ontem mais uma contratação. O atacante Everaldo, que pertence ao Corinthians e estava emprestado ao Sport, chega ao Coelho por empréstimo até o fim de 2022 com opção de compra. Os valores da negociação não foram divulgados pelos clubes.

No América, Everaldo, de 27 anos, terá como função exercer o papel que era feito por Ademir nas duas últimas temporadas. Extremo de velocidade, o jogador é o terceiro reforço da equipe alviverde para 2022. Anteriormente, já haviam sido anunciados os zagueiros Germán Conti e Lucas Kal.





Emprestado pelo Corinthians ao Sport em 2021, Everaldo passou por momentos de instabilidade. Tendo média de apenas 61 minutos por jogo no Brasileirão de 2021. O atacante fez 17 jogos, deu duas assistências e não marcou nem um gol na competição.





Também ontem, o alviverde oficializou a contratação em definitivo de um dos destaques do time na última temporada, o volante Lucas Kal. Em publicação nas redes sociais, o clube anunciou que o jogador assinou contrato válido até o fim de junho de 2024.





O Coelho adquiriu 60% dos direitos do atleta, que estava emprestado pelo São Paulo. Zagueiro de origem, Kal participou de 20 jogos na Série A – a maioria deles como volante – marcou um gol e foi o vice-líder de assistências do time, com quatro.





O jogador está em sua segunda passagem pelo América. Ele defendeu a equipe em 2019 e 2020, somando 23 partidas nessas duas temporadas. Kal foi emprestado pelo São Paulo ao Nacional-POR em 2020 e participou de 25 partidas na Europa. Após quase um ano, o Coelho repatriou o jogador em junho.





Além de Lucas Kal, o América já havia acertado a contratação em definitivo do lateral-esquerdo Marlon, que estava emprestado pelo Sampaio Corrêa.





O clube prometeu anunciar nos próximos dias a chegada de um meia-atacante e de um terceiro zagueiro (tudo caminha para que se confirme Iago Maidana, ex-Atlético). A diretoria alviverde ainda busca um lateral-direito e um centroavante, além das renovações contratuais com os atacantes Mauro Zárate e Fabrício Daniel.





HOMEM-GOL O América mira também a contratação de um 'homem-gol'. Destaque da equipe na temporada 2020, Rodolfo não conseguiu repetir o mesmo sucesso em 2021 e passou boa parte do ano no banco de reservas. Fabrício Daniel, improvisado na função em algumas oportunidades, tem futuro incerto no clube mineiro.





A estreia do Coelho na fase de mata-matas da Copa Libertadores será em 23 de fevereiro, contra o Guaraní-PAR, no Independência. O segundo confronto, valendo a vaga ainda para a etapa que precede a de grupos, será em 2 de março, em Assunção.





Já foram acertadas as renovações contratuais com jogadores importantes. Até o momento, tiveram vínculos estendidos o goleiro Matheus Cavichioli, o lateral-esquerdo Marlon, o lateral-direito Patric, o volante Juninho e os atacantes Felipe Azevedo e Berrío.