América: Reforço começa pela zaga. Coelho promete mais três

O América anunciou a contratação de dois zagueiros ontem e tem mais três reforços encaminhados, revelou a diretoria. Éder Ferreira, ex-Atlético Goianiense, de 26 anos, e Germán Conti, de 27, que estava no Bahia, foram as novidades. Eles chegam para compor um setor que perdeu os titulares Eduardo Bauermann (que fechou com o Santos), Ricardo Silva (Coreia do Sul) e Anderson (FC Vizela).





Já Conti pertence ao Benfica, de Portugal, e vem por empréstimo até o final de 2022, com opção de compra. Titular absoluto do Bahia em 2021, ele disputou 45 jogos e marcou um gol. O defensor foi revelado pelo Cólon-ARG e comprado pelo clube português em 2018. Pelo Benfica, o jogador entrou em campo em apenas 10 ocasiões na temporada 2018/2019. Com poucas oportunidades, foi emprestado ao Atlas-MEX, time pelo qual disputou 23 partidas e marcou dois gols.





O clube prometeu anunciar nos próximos dias a chegada de um ponta experiente, de um meia-atacante e de um terceiro zagueiro (tudo caminha para que se confirme Iago Maidana, ex-Atlético). A diretoria alviverde ainda busca um lateral-direito e um centroavante, além das renovações contratuais com os atacantes Mauro Zárate e Fabrício Daniel.



Euler Araújo, membro do Conselho de Administração e figura ativa na gestão de futebol do América, garantiu que a equipe tem pelo menos mais três contratações encaminhadas. Em entrevista ao Canal Decadentes, no YouTube, Euler Araújo rasgou elogios às novas peças do América e apontou dificuldades de contratação no mercado.





"Já contratamos um meia. É um jogador muito bom. Também falta só um detalhe burocrático para a gente anunciar. Também estamos encaminhados com um extremo. É muito difícil achar um jogador igual ao Ademir. Com a velocidade dele, canhoto. Não vamos achar. Não existe no mercado, mas estamos trazendo um jogador de beirada muito bom, com uma experiência muito grande em jogos decisivos. Já tem uma rodagem muito grande e é um jogador que vai nos ajudar muito", afirmou.

O América mira também a contratação de um 'homem-gol'. Destaque da equipe na temporada 2020, Rodolfo não conseguiu repetir o mesmo sucesso em 2021 e passou boa parte do ano no banco de reservas. Fabrício Daniel, improvisado na função em algumas oportunidades, tem futuro incerto no clube mineiro.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta