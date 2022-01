Atlético: Galo corre contra o tempo

Jogadores atleticanos como Nacho Fernández, Zaracho e Igor Rabello seguem no clube, mas falta definir o substituto de Cuca no comando

Falta pouco mais de uma semana para o Atlético iniciar de forma oficial a temporada 2022. Os próximos dias serão intensos nos bastidores do clube, que vive dificuldades para encontrar o substituto do técnico Cuca. Além de um novo treinador após a recusa de ontem do português Carlos Carvalhal, o alvinegro está em busca de um zagueiro para substituir Junior Alonso, de malas prontas para o Krasnodar, da Rússia. O período será de intensificação dos contatos para que a equipe não inicie a pré-temporada sem dar respostas ao seu torcedor.





Cuca deixou o Atlético em 27 de dezembro. Foram 12 dias entre o título da Copa do Brasil e a reunião que cravou o fim da parceria. O tempo perdido até a decisão final do treinador, campeão do Brasileiro, atrapalhou uma parte do planejamento do Galo para este ano, que foi tocado pela diretoria sem a certeza de quem seria o novo comandante.

O primeiro nome na lista do Atlético foi Jorge Jesus, que deixou o Benfica um dia após a saída de Cuca. Parecia que o desejo do clube em contar com o português falaria mais alto e a negociação transcorreria sem maiores problemas. Não foi o que ocorreu. Após diversos adiamentos, o treinador não demonstrou tanto interesse em comandar o Galo. Tratado como primeira opção pela diretoria alvinegra, ele preferiu um tempo de descanso com a família e não deve acertar com o time mineiro.





O Atlético, em momento algum, deixou de tentar uma segunda opção. Era Carlos Carvalhal, técnico do Braga. Ontem, a situação chegou a esquentar e o treinador parecia próximo a decidir pelo acordo com o Galo. O português, porém, entendeu que o melhor para o futuro da carreira era a continuidade em seu país e optou por rejeitar a oferta atleticana.





O time mineiro agora vive em busca de uma nova opção. Os nomes são mantidos sob sigilo. Nos últimos dias, a rádio Itatiaia informou que seis técnicos estrangeiros estavam na lista. É por esse caminho que o Galo trabalha e deve focar a busca.

ZAGA O Atlético vai concluir, nos próximos dias, a venda do zagueiro Junior Alonso. Titular e líder do elenco, o defensor de 28 anos vai jogar pelo Krasnodar, da Rússia, em uma operação de US$ 8 milhões (cerca de R$ 45,5 milhões). A oferta foi considerada irrecusável por diretoria e atleta. Agora, o foco está na busca por um substituto.





O nome mais cotado é o experiente uruguaio Diego Godín. O defensor de 35 anos está no Cagliari-ITA, mas poderia rescindir o seu contrato para assinar com o Atlético. De acordo com a rádio Itatiaia, o jogador está em conversas avançadas para fechar com o time mineiro.





A expectativa da diretoria é por ter um novo zagueiro já na reapresentação, para que a equipe comece a ganhar corpo nos primeiros dias de trabalho. O clube ainda pode perder outros jogadores, como o também zagueiro Nathan Silva e o atacante Diego Costa, e por isso tem foco no mercado para buscar peças de reposição.





O Atlético convidou o goleiro Tomate, do Andirá-AC, para um período de testes na Cidade do Galo em março, quando o time sub-20 volta a treinar. O jovem atleta comoveu as redes sociais na quarta-feira, na partida entre as equipes pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eduardo Silva, o "Tomate", vinha tendo grande atuação no jogo pela segunda rodada do Grupo 4. Ele era um dos responsáveis por manter o 0 a 0 contra o time alvinegro.





Aos 19 minutos do segundo tempo, porém, o técnico Kinho Brito resolveu substituí-lo num momento decisivo: uma cobrança de pênalti para o Atlético. Carlos entrou e não conseguiu defender o chute de Rubens, que assegurou o triunfo por 1 a 0, classificando o Galo à próxima fase.





Na saída do campo, Tomate chorou. A reação comoveu as redes sociais – e o próprio Atlético. "O Galo convidou o goleiro Tomate, do Andirá-AC, para período de testes na Cidade do Galo, após a volta das férias do time sub-20, em março. O choro do atleta ao ser substituído no momento em que o Atlético teve um pênalti a seu favor causou forte comoção nas redes sociais", publicou o clube mineiro.





As imagens do garoto emocionado no banco de reservas chamaram a atenção dos torcedores, que fizeram campanha de apoio a ele. "Força, Tomate!" ganhou destaque nas redes sociais. Atacante da Seleção Brasileira, Richarlison foi um dos atletas que demonstraram apoio no Instagram. "Deus te abençoe. Você estava bem demais", escreveu o camisa 7, ex-América, em uma postagem de Tomate. A repercussão tem sido positiva para o jovem, que até o momento já ganhou mais de 300 mil seguidores em seu perfil.

Até o momento, o Atlético anunciou apenas a contratação do atacante Ademir, ex-América. O zagueiro Vitor Mendes e o meio-campista Guilherme Castilho voltam ao Galo após período de empréstimo no Juventude. Além da zaga, o Galo busca mais um meio-campista (Alan Franco e Nathan já saíram, e Hyoran será emprestado também) e um atacante.