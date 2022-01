América: Todas as fichas voltadas para a Libertadores

Zárate quer jogar o torneio pelo América (foto: Mourão Panda / América)



Com prioridade máxima dedicada à Copa Libertadores, o América já traça um planejamento para os duelos com o Guaraní-PAR pela fase de mata-matas. O primeiro confronto será em 23 de fevereiro, no Independência, com a decisão da vaga ocorrendo em 2 de março, em Assunção. Para a partida no exterior, a diretoria prepara voo fretado para conduzir a delegação.



Passando por esse segundo rival, se classificaria à etapa de grupos do torneio, que já tem como representantes brasileiros Atlético, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Bragantino, Corinthians e Athletico. Como o América, o Fluminense disputará também a fase preliminar.





Uma das razões do fretamento de voo está ligada à exigência feita pela Conmebol, organizadora, no ano passado, em função da pandemia de COVID-19. A iniciativa facilitaria a logística de transporte de comissão técnica e atletas.





No entanto, é medida incomum no dia a dia americano. Em 2021, o Coelho fretou voos em apenas três oportunidades: nas rodadas 16, 25 e 26 do Campeonato Brasileiro, quando enfrentou, nesta ordem, Chapecoense, Juventude e Internacional.





Os jogadores do grupo principal (incluídas duas das principais contratações para este ano, os zagueiros Éder Ferreira e Germán Conti) se reapresentaram na segunda-feira para o início dos trabalhos na pré-temporada no CT Lanna Drumond. Foram contratados ainda o zagueiro Gabriel Gomes, o atacante Everaldo e o meia Índio Ramírez. Parte do elenco, composta por atletas pouco aproveitados no Brasileirão e outros que subiram da base, já vinha treinando desde a semana anterior.





Antes da estreia pela Libertadores, o Coelho, de Marquinhos Santos, fará sete jogos pelo Campeonato Mineiro – entre eles, os clássicos contra Atlético e Cruzeiro. O primeiro adversário será a Caldense, dia 26, em Poços de Caldas.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta