Atlético: Em compasso de espera

Na mira do Galo, o volante Edenílson se apresentou ao Inter: clube gaúcho quer compensação financeira ou cessão de atletas alvinegros (foto: SILVIO AVILA/AFP - 5/5/21)





A diretoria do Atlético continua trabalhando em busca da contratação de um substituto para o técnico Cuca e também na definição da situação de alguns jogadores, tanto contratando quanto cedendo atletas. O tempo vem ficando curto, pois a pré-temporada começa na segunda-feira, mas não há grande preocupação com isso, pois as principais competições só se iniciam em fevereiro ou depois, como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.





O fato de o time ter obtido cinco vitórias seguidas no início da temporada anterior deixa os dirigentes e a própria torcida um pouco mais tranquilos. Porém, há o desejo de acertar logo com o novo treinador, ainda que sem precipitações.





A preferência continua sendo por um estrangeiro, pois no momento não haveria brasileiro com modelo de jogo pretendido pela diretoria. O desafio é ter um time seguro na defesa, mas sem abrir mão do ataque, a exemplo do que ocorria sob o comando de Cuca, que levou o Galo aos títulos do Mineiro, Brasileiro e da Copa do Brasil.





Já no caso dos jogadores, Edenílson continua sendo um dos alvos do alvinegro. Ele já aceitou a proposta para jogar em Belo Horizonte, mas, como ainda depende da liberação do Internacional, iniciou ontem a pré-temporada com Colorado, que aceita ouvir propostas, mas não abre mão de compensação financeira ou de receber atletas para liberar o volante – o lateral Guga e o atacante Savarino estariam na mira.





No Inter desde 2017, o meio-campista soma 252 partidas. Na última temporada, disputou 54 jogos, com 15 gols e nove assistências, sendo um dos destaques, o que rendeu convocação para a Seleção Brasileira – o que pode se repetir amanhã, quando Tite fará chamada para mais duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.





Por outro lado, a cúpula atleticana trabalha para definir para onde vão atletas que retornam de empréstimo. Caso do volante Zé Welison, que estava no Sport e deve ser cedido ao Giresunspor, da Turquia, comandado por Doménec Torrent, com passagem recente pelo Flamengo. O também volante Gustavo Blanco é outro que não vai permanecer na Cidade do Galo, mas ainda não tem destino certo.





Ontem, os mineiros confirmaram o empréstimo do goleiro Jean, de 21 anos, ao CSA-AL. Antes, o clube havia emprestado o volante Alan Franco ao Charlotte-EUA e os armadores Hyoran e Nathan a Bragantino e Fluminense, respectivamente.