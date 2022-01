Atlético: Atacante dá adeus ao Galo

O centroavante fez 19 partidas pelo alvinegro, marcando cinco gols: na reta final do Brasileiro, ele já dava pistas de que não ficaria (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS - 13/10/21)





Atlético e Diego Costa acertaram os termos da rescisão do contrato, que valia até dezembro de 2022. O centroavante de 33 anos deixará o clube após curta passagem de menos de cinco meses. No período, o hispano-brasileiro fez 19 jogos, marcou cinco gols, deu uma assistência e conquistou dois títulos: o da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro.





O acordo está encaminhado. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Vinícius Nicoletti, do Grupo Disney, e confirmada pelo Superesportes. Dono de um dos maiores salários do elenco alvinegro, Diego foi anunciado como reforço do Atlético em 14 de agosto e apresentado oficialmente no dia 19, em evento no local onde está sendo construída a Arena MRV, no Bairro Califórnia. A ideia inicial era tê-lo no clube na inauguração do estádio, agendada para 2023.

A permanência no Atlético, porém, foi rápida e de brilho pontual, sem que assumisse a condição de protagonista. Diego, que havia atuado por clubes como Atlético de Madrid-ESP e Chelsea, além da Seleção Espanhola, foi importante nas poucas vezes em que esteve em campo, mas conviveu com problemas físicos.





Por isso, desfalcou a equipe em compromissos decisivos, como as partidas de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras e da final da Copa do Brasil diante do Athletico. Suspenso, o experiente centroavante não jogou também contra o Bahia, no duelo que garantiu o título do Campeonato Brasileiro ao Atlético.





Com o acordo de rescisão, Diego Costa, que fez dupla de ataque com Hulk, fica livre para acertar com qualquer outro clube. Há interessados tanto no futebol brasileiro quanto no exterior. O Corinthians foi um dos que demonstraram desejo em tê-lo para 2022.





Se vê o centroavante de saída (já na reta final do Brasileiro ele anunciava a perspectiva de não permanecer), o Atlético está perto de confirmar a contratação de Fábio Gomes, de 24 anos, emprestado pelo Oeste ao New York Red Bulls, dos Estados Unidos. A tendência é que seus direitos sejam adquiridos. Na liga norte-americana, Fábio fez sete gols e foi responsável por sete assistências em 31 jogos, tendo sido titular em 26 partidas.





Ontem, o Krasnodar, da Rússia, confirmou no início a compra do zagueiro Junior Alonso, que deixa o Atlético. A negociação foi fechada em US$ 8,2 milhões (cerca de R$ 46,41 milhões). O paraguaio chegou ao Galo em julho de 2020, por 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação da época).





Com o adeus de Alonso, a diretoria foca na busca por um substituto. O nome mais provável é o do experiente Diego Godín, de 35 anos. O capitão da Seleção Uruguaia, que fez história pelo Atlético de Madrid, está de saída do Cagliari-ITA.