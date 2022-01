Atlético: Reforço para o segundo semestre

Otávio foi revelado pelo Athletico-PR, pelo qual atuou até 2017, e está em sua quinta temporada pelo Bordeaux (foto: ROMAIN PERROCHEAU/AFP - 7/11/20)





O Atlético já tem um reforço certo para o meio da temporada de 2022. O volante Otávio, de 27 anos, assinou pré-contrato com o alvinegro e chegará à Cidade do Galo assim que se encerrar o seu contrato com o Bordeaux, da França. A apresentação deve ocorrer em julho.





Revelado pelo Athletico-PR em 2014, Otávio ficou no Furacão até 2017, quando foi vendido ao Bordeaux por 7,5 milhões de euros (R$ 27 milhões na cotação da época). O volante está em sua quinta temporada pelo time francês – até então, são 127 jogos e três gols marcados. Nesta temporada, entrou em campo 17 vezes, sendo 14 como titular.





Além de Otávio, o Galo fechou as contratações dos atacantes Ademir, ex-América, e Fábio Gomes, ex-Oeste. Nos próximos dias, deve anunciar a chegada do zagueiro uruguaio Diego Godín, de 35 anos. A diretoria alvinegra aguarda a rescisão contratual do uruguaio com o italiano Cagliari para finalizar a contratação. Ele chega para a vaga do paraguaio Junior Alonso, vendido ao Krasnodar, da Rússia, por US$ 8,2 milhões (R$ 46 milhões).





O Atlético também busca um sucessor do técnico Cuca e prometeu anunciar um nome nesta semana.

PROMESSA DE GOLS

Segundo reforço do Atlético para 2022, Fábio Gomes destacou a oportunidade de atuar por um grande clube do futebol brasileiro. O atacante, que vem do futebol dos Estados Unidos, ressaltou o peso da camisa alvinegra e prometeu gols à torcida.





“Sabemos que é uma camisa que pesa. É um time grande, e sempre tive o sonho de jogar em um time grande. Sou alto e rápido. Espero fazer muitos gols e dar alegria à torcida. A torcida do Galo é sensacional”, declarou à TV Galo.





Fábio Gomes disputou a temporada 2021 pelo New York Red Bulls, da Major League Soccer (MLS). O jogador, de 24 anos, que tinha os direitos econômicos ligados ao Oeste de São Paulo, realizou exames médicos na sexta-feira e assinou vínculo com o Atlético até 31 de dezembro de 2025.





Com 1,93m, Fábio Gomes marcou sete gols e deu seis assistências em 31 jogos pelo NY Red Bulls na MLS. O centroavante também se destacou em 2019, quando terminou a Série B do Campeonato Brasileiro como vice-artilheiro defendendo o Oeste, com 15 gols em 32 partidas.





A chegada de Fábio Gomes ao Atlético é uma alternativa de custo inferior a Diego Costa, que encaminhou a rescisão do contrato e está na mira do Corinthians. Com salário superior a R$ 1 milhão por mês no Galo, o ex-Atlético de Madrid e Chelsea anotou cinco gols em 19 jogos e ficou distante do protagonismo de Hulk, autor de 36 gols em 68 partidas em 2021 e principal nome nas conquistas da Copa do Brasil e do Brasileiro.