Ademir: Na chegada, promessa de títulos no Atlético

Aos 26 anos, o atacante Ademir é o primeiro reforço do Galo na temporada: "Se Deus quiser, vou deixar meu nome marcado" (foto: INSTAGRAM/ATLÉTICO)



Reforço já previsto desde o meio da temporada passada, o atacante Ademir fez exames médicos e ontem assinou contrato com o Atlético até dezembro de 2024. Em entrevista aos canais do clube nas redes sociais, o jogador de 26 anos prometeu títulos e disse que deixará o nome marcado na história do Galo.



"Estou aqui para dizer que podem contar comigo em todos os jogos, vou dar sempre o meu melhor, eu vou dar muitas alegrias e títulos para vocês. Estou muito feliz por fazer parte do grupo e, se Deus quiser, vou deixar meu nome marcado na história do clube", destacou.

"É uma sensação incrível, um sonho que eu realizo, eu tenho certeza que vou ser muito feliz neste clube. Vamos colher muitos frutos no próximo ano e na sequência de trabalho", disse o ex-jogador do América.





Ademir frisou que já recebeu o carinho da torcida em Belo Horizonte e na internet. "Não só nas ruas, mas nas redes sociais também recebo muito carinho, isso me dá confiança de fazer meu melhor e de dar muita alegria a esta torcida maravilhosa".





O velocista foi um dos grandes símbolos das temporadas recentes do Coelho. Em 2020, o time conseguiu o acesso à Série A e foi semifinalista da Copa do Brasil. Em 2021, buscou uma vaga inédita na Copa Libertadores ao terminar o Brasileiro de 2021 na oitava posição.





Ademir foi o destaque ofensivo da campanha nos pontos corridos deste ano pelo alviverde. Foram 13 gols e três assistências em 31 jogos – média de 0,51 participação direta por partida. Na passagem pelo América fez 32 gols, dez assistências.





Um dos desafios do Atlético nesta temporada é repetir um ano quase perfeito, como 2021, quando conquistou o Campeonato Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Para isso, busca um treinador que possa substituir à altura Cuca, que deixou o clube alegando problemas pessoais no fim de dezembro.





A diretoria alvinegra está focada em um nome: Jorge Jesus. O português foi demitido do Benfica um dia após a confirmação da saída de Cuca. A história parecia se encaminhar para um acordo do treinador, que fez sucesso no futebol brasileiro comandando o Flamengo. No entanto, a negociação é complexa e será retomada nesta semana – o técnico pediu uns dias para aproveitar a família. NEGOCIAÇÕES

Mesmo sem comissão técnica, o Atlético trabalha nos bastidores para reforçar a equipe. Além da chegada de Ademir, o meia Guilherme Castilho e o zagueiro Vitor Mendes voltam de empréstimo após bom ano pelo Juventude. Agora, a diretoria busca uma contratação de impacto para dar ainda mais força ao já poderoso elenco. O volante Edenílson e o atacante Douglas Costa estão na pauta.





Por outro lado, o Atlético trabalha para manter a base campeã brasileira. A situação mais complexa é a do atacante Diego Costa, que não definiu se ficará no alvinegro ou pedirá a rescisão contratual. O Corinthians observa a situação e sonha em contar com o centroavante.