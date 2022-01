Copa São Paulo de Futebol Junior: desafio para a garotada

OS INSCRITOS

» Goleiros: Gabriel Delfim, Cristian, Gabriel Átila, Vinícius

» Laterais: Carlos Daniel, Hamilton, Luís Fernando e Thomaz

» Zagueiros: Cauê, Hebert, Léo Simoni, Rômulo

» Meio-campistas: Caio Mota, Emanuel, Daniel, Gabriel Souza, Júlio César, Rubens, Vitinho, Yan, Alexandre, Vitor Lima

» Atacantes: Diego Acosta, Felipe Felício, Guilherme Santos, Kaian, Luiz Filipe, Matheus Araújo

Técnico: Marcos Valadares









“Do time que jogou a final do Mineiro, só teremos dois jogadores: o goleiro Carlos e o armador Mateus Henrique. Agora, vamos dar oportunidade a outros jogadores. Alguns já jogaram, mas terão chances como titular. Eles estavam dentro do contexto, com minutagem alta e agora entram em novo estágio”, afirma o técnico William Batista. “O grande título para nós é que os meninos estejam prontos para o time principal. E as conquistas só acontecem por ter qualidade. Eles são os ativos do clube e o que buscamos durante o ano é mesmo colocar esses meninos em boas condições. Jogadores como Lucas Gabriel e outros têm grande potencial.”





Para se dar bem e avançar na competição, de preferência em primeiro lugar na chave, o Coelho aposta na sequência do conhecimento do treinador, que é de Campinas e está acostumado a trabalhar no interior paulista. “Desde que assumi, há 15 meses, aposto na consistência da nossa equipe, mesmo com mudanças constantes”, argumenta.





William Batista destaca que o América tem realmente a tradição de dar chance no time principal a quem se destaca nas categorias de base. Em 2021, por exemplo, o armador Gustavinho ganhou mais chances, completando 12 jogos e dois gols marcados. Porém, a torcida fica sempre esperando que surja alguém como o atacante Richarlison, formado no CT Lanna Drumond e que passou pelo Fluminense antes de brilhar no futebol inglês e na Seleção Brasileira.





Para chegar lá, é preciso vencer as dificuldades típicas da base. “A Copa é um torneio muito particular, pois tem equipes que vão com força máxima, outras desfalcadas pelos estaduais, e aquelas que primam pela força física. O importante é a gente ser consistente, com boa mentalidade, que esteja preparada tecnicamente. E a parte física também faz muita diferença, são muitos jogos seguidos em curto espaço de tempo”, diz o treinador.





OS INSCRITOS » Goleiros: Carlos, Cássio, Eduardo e Lucas Marques » Laterais: Arthur, Lucas Gabriel, Carlos Junio, Jurandir e Matheus Schultz » Zagueiros: Gustavo Marques, Heitor, Júlio, Pedro Michanoski e Rodolfo Moisés » Meio-campistas: Kanté, Kevyn, Paulinho, Vinícius, Diogo, Igor Henrique, Kauã, Mateus Henrique, Mateus Pan, Rodriguinho e Theo » Atacantes: Adyson, Ighor Gabriel, Kawê, Marquinhos e Renato Marques » Técnico: William Batista





O zagueiro Paulo voltou à base como reforço: "Acredito que chegamos muito fortes à competição" (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO)

Cruzeiro faz suas apostas na renovação



Apesar do clima de insegurança, a promessa é de entrega total para fazer bom papel na tradicional Copinha. E conta com jogadores com passagens pela equipe principal, como os zagueiros Paulo e Weverton, o lateral-esquerdo Kaiki e os atacantes Riquelmo e Vítor Roque. A Raposa ainda terá o meia Vitinho, que esteve emprestado às categorias de base do Palmeiras de 2019 a 2021.



O também atacante Vítor Leque, destaque da equipe na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, é um dos inscritos. Porém, não integrará a delegação, devendo se apresentar ao time principal na terça-feira, na Toca da Raposa II.



“A gente se preparou bem para a Copa São Paulo, acredito que chegamos muito fortes à competição. Estamos nos adaptando rápido à nova comissão técnica. O Paulo Ricardo era um grande treinador e agora chegou o Mário, com um novo trabalho, outra filosofia. Estamos nos esforçando para tudo sair como a gente quer”, afirma o zagueiro Paulo, que soma seis jogos na equipe principal do Cruzeiro desde o ano passado. RETORNO Ele não reclama de ter voltado para a base. Ao contrário, pois espera que a chegada do craque Ronaldo ao controle do futebol poderá significar mais chances para os pratas da casa, uma vez que será preciso obter retorno técnico e financeiro com os atletas formados na Toquinha.



“A gente não pode ter dúvida. O Ronaldo é um ídolo de todos nós, foi criado na Toca I como a gente e é legal demais a volta dele. Está divulgando o Cruzeiro para o mundo inteiro. E a gente espera que dê tudo certo, que as coisas caminharão da melhor forma para todos”, argumenta o defensor.



OS INSCRITOS » Goleiros: Denivys, Ezequiel e Rodrigo Bazílio » Laterais: Geovane (LD), Riquelmy (LD), Kaiki (LE) e Bolívia (LE) » Zagueiros: Alysson, Matheus Vieira, Paulo, Nardoci e Weverton » Meio-campistas: Andrey, Breno, Miticov, Ageu, Edgar, Henrique, Marcos Vinícius, Daniel Júnior, Victor Diniz e Vitinho » Atacantes: Juninho, Alex Matos, Igor Lemos, Queiroz, Riquelmo, Paulinho, Vítor Roque e Vítor Leque (*) » Técnico: Mário Henrique (*) Está inscrito, mas não viajará com a delegação A Raposa está no Grupo 20, com sede em Itapira e jogos no Estádio Coronel Francisco Vieira. A estreia será diante do Palmas-TO, na quarta-feira, às 19h30. Três dias depois, o time celeste vai encarar o Retrô-PE, às 14h. Já dia 11, enfrenta o local Itapirense, às 11h. Todos os jogos da equipe celeste serão transmitidos pelo SporTV. Com o clube passando por transição para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Cruzeiro chega à edição 2022 da Copa São Paulo mudado e sob grande dúvidas quanto ao futuro no clube. O técnico Mário Henrique, que era do sub-17, assumiu em 30 de novembro no lugar de Paulo Ricardo Castro, que estava no cargo desde 2021 e foi demitido depois de ficar em 10º lugar na primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria e perder a final do Mineiro para o América. O América estreia amanhã, contra o Falcon-SE. Três dias depois, pega o São Carlos e no dia 9, o Sãocarlense. Todos os jogos serão às 19h15, com transmissão da Eleven Sports/Paulistão Play.

Embalado pela conquista do Campeonato Mineiro Sub-20 em outubro, o América quer mostrar na edição deste ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior o “DNA formador” do qual tanto se orgulha. A equipe está no Grupo 11, com sede em São Carlos, que tem ainda os locais Sãocarlense e São Carlos e o Falcon (SE).