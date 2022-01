Cruzeiro: Começa a Era Ronaldo

Paulo Pezzolano, de 38 anos, que vinha comandando o Pachuca, é um dos cotados para assumir o time celeste (foto: VICTOR CRUZ/AFP - 7/11/20)





O Cruzeiro completa hoje 101 anos de história, no mesmo dia em que abre a Era Ronaldo. Além da tradicional missa de ação de graças, marcada para as 16h30, na Igreja de São Sebastião, no Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o clube terá um dia especial em função da presença do craque na capital.





Será a primeira vez que o Fenômeno visitará as dependências da Raposa desde que comprou 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no mês passado. O ex-jogador chegará a Belo Horizonte pela manhã e seguirá para a Toca da Raposa II, de onde participa de uma live com os 20 sócios-torcedores mais antigos do clube celeste.





A presença de Ronaldo e de membros de sua equipe na capital deverá acelerar tomadas de decisão importantes para o futuro celeste. As principais delas são as definições de um novo executivo de futebol e do treinador que iniciará o projeto de 2022. A apresentação dos jogadores será na terça-feira.

Para o cargo de executivo, o preferido absoluto é Pedro Martins, vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol. Ele já aceitou o convite do Cruzeiro e 'apalavrou' um acordo para ser o principal responsável pela construção e execução do planejamento estratégico do clube.





Formado em administração de empresas e com MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool, da Inglaterra, Pedro iniciou sua carreira no mundo do futebol no Athletico. Ele ainda acumula passagens pela Ferroviária, do interior de São Paulo, e tem um estágio no Queens Park Rangers, de Londres.





Para a função de Vanderlei Luxemburgo, demitido no início da semana, o preferido é o uruguaio Paulo Pezzolano, de 38 anos. Após consultar nomes como Fernando Diniz e o português António Oliveira, o Cruzeiro definiu Pezzolano como prioridade. Ex-jogador, o comandante esteve por último no Pachuca, do México.





De acordo com Transfermarkt, Pezzolano comandou o Pachuca em 72 jogos, com 24 vitórias, 23 empates e 25 derrotas (aproveitamento de 44%). O uruguaio esteve no comando da equipe mexicana nas últimas três temporadas.





Antes do Pachuca, Pezzolano liderou o Liverpool-URU em duas temporadas, com 75 partidas (31 triunfos, 23 empates e 21 derrotas). Ele começou a carreira no Torque, também do Uruguai – 28 jogos, 16 vitórias, oito empates e quatro derrotas.





Como jogador de futebol, Pezzolano atuou na função de meio-campista no Mallorca, da Espanha; no Hangzhou Greentown, da China; no Necaxa, do México; no Athletico; e em clubes uruguaios, como Rentistas, Defensor Sporting, Peñarol, Liverpool de Montevidéu e Torque. No Furacão, chegou a jogar ao lado de Paulo André, hoje homem forte do futebol do Cruzeiro.





GRUPO De nove reforços anunciados pela antiga diretoria, houve duas desistências: o lateral-direito Pará, que alegou inviabilidade pela saída de Luxemburgo, e o zagueiro Sidnei, descontente com proposta de redução salarial (o goleiro Jailson pode seguir o mesmo caminho). Além deles, foram contratados o zagueiro Maicon, os volantes Fernando Neto, Filipe Machado e Pedro Castro, o armador João Paulo e o atacante Edu. Todos tiveram as participações de Alexandre Mattos e Luxemburgo na negociação.